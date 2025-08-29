Fotos: El Ojo del Arte en Arteba 2025
El ojo del arte, el espacio multiplataforma dedicado a la difusión de la cultura, participa por segundo año consecutivo en Arteba.
29/08/2025 | 12:11Redacción Cadena 3
FOTO: Gisela Asmundo y Marcelo Figoli
El Ojo del Arte participó en Arteba 2025, un evento relevante para la difusión de la cultura contemporánea. Esta plataforma se enfocó en promover diversas expresiones artísticas, consolidándose como un espacio clave en el ámbito cultural. En esta edición, El Ojo del Arte destacó por su propuesta innovadora y su compromiso con el arte.
Durante el evento, se exhibieron obras de artistas emergentes y consagrados, generando un intercambio cultural significativo. Arteba 2025 se caracterizó por su diversidad, incluyendo instalaciones, proyecciones y actividades interactivas, que atraen a un público variado.
Además, Gisela Asmundo y Marcelo Figoli fueron figuras centrales en el evento, compartiendo su experiencia y visión sobre la importancia del arte en el contexto actual. Su participación resalta el valor del diálogo entre artistas y curadores, fomentando un espacio de reflexión sobre el papel del arte en la sociedad.
Lectura rápida
¿Qué es El Ojo del Arte?
Es un espacio multiplataforma destinado a la difusión de la cultura y el arte.
¿Quiénes participaron en el evento?
Gisela Asmundo y Marcelo Figoli fueron figuras destacadas en Arteba 2025.
¿Cuándo se realizó Arteba 2025?
El evento tuvo lugar el 29 de agosto de 2025.
¿Dónde se llevó a cabo el evento?
Se realizó en el marco de Arteba, un evento consagrado en el ámbito cultural.
¿Por qué es importante El Ojo del Arte en Arteba?
Destaca por su propuesta innovadora y su compromiso con la difusión del arte contemporáneo.
[Fuente: Noticias Argentinas]