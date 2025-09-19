En vivo

Argentina

Rosario

Cultura

Fosca: Un thriller rural que explora el misterio y la venganza

Sumergete en el inquietante universo de "Fosca", donde el silencio y el misterio reinan en un entorno rural.

19/09/2025 | 12:50Redacción Cadena 3

FOTO: Fosca: Un thriller rural que explora el misterio y la venganza

El silencio en el campo se interrumpe no solo por la ausencia de grillos, sino por la sensación de algo siniestro en el aire. Gabi, un joven que ha pasado su vida entre risas y burlas, se ve envuelto en un suceso que cambiará su existencia para siempre. Con sus padres desaparecidos y una sombra de peligro acechando, Gabi debe enfrentarse a su propia naturaleza y descubrir la verdad detrás de la tragedia que lo envuelve.

En la novela "Fosca", la autora Inma Pelegrín presenta un thriller que va más allá del género, adentrándose en las complejidades de lo que significa ser diferente en un mundo que no siempre comprende. Gabi, además de lidiar con el dolor de la pérdida, enfrenta la incapacidad de reconocer rostros, un aspecto que añade una capa de tensión emocional y creatividad narrativa. La situación no solo desafía su entendimiento de la realidad, sino que también lo lanza a un laberinto de desconfianza y búsqueda de respuestas.

La ambientación de este relato es un protagonista en sí mismo. La escena se sitúa en un entorno rural donde los secretos de la naturaleza y las relaciones familiares se entrelazan. Cuando la "fosca" desciende, una densa calima cubre todo a su paso, reflejando la confusión y el miedo que siente Gabi. Este ambiente no solo actúa como telón de fondo, sino que se convierte en un elemento narrativo que intensifica la sensación de claustrofobia y misterio que permea toda la historia.

A través de una prosa evocadora que recuerda a grandes autores como Ana María Matute y Jesús Carrasco, Pelegrín logra capturar la esencia del thriller rural al tiempo que ofrece una profunda reflexión sobre la identidad y la venganza. "Fosca" no es solo un relato de intriga, sino una auténtica "antinovela de iniciación" que invita al lector a sentir más allá de las palabras.

Este debut es ya un éxito que ha conquistado al jurado del Premio Lumen de novela 2025, instando a los lectores a sumergirse en su lectura. Se trata de una obra que, en sus páginas, encierra la tensión de un crimen y la búsqueda de la verdad, convirtiéndose en una lectura imperdible para quienes disfrutan del misterio y las emociones intensas.

En resumen, "Fosca" ofrece una experiencia sensorial que promete mantener a los lectores al borde de sus asientos, sumergiéndolos en un mundo donde la naturaleza y lo siniestro coexisten. Un libro que invita a la reflexión sobre la pérdida, la identidad y la venganza en un paisaje rural que no olvidará fácilmente.

EditorialLUMEN
Año de edición2025
ISBN9788426431448
ISBN digital9788426431455
IdiomaEspañol

Cultura

Opinión

