El nuevo libro de Pino Aprile analiza el “ascenso de la imbecilidad”
El escritor italiano plantea que la necedad se volvió una ventaja adaptativa en la sociedad contemporánea.
02/09/2025 | 15:19Redacción Cadena 3
FOTO: Pino Aprile es un destacado periodista y escritor italiano cuya carrera ha dejado una huella profunda en el panorama cultural y político de su país.
¿Estamos asistiendo al ocaso de la inteligencia? Esa es la provocadora pregunta que guía Nuevo elogio del imbécil, el más reciente ensayo del periodista y escritor italiano Pino Aprile (176 páginas), donde con humor y agudeza sostiene que la estupidez, lejos de ser un defecto, se convirtió en una herramienta de supervivencia.
Inspirado en las ideas de Darwin y del Nobel Konrad Lorenz, Aprile describe cómo los sistemas burocráticos modernos premian la mediocridad y penalizan el talento. Según su tesis, “los inteligentes construyeron el mundo, pero son los imbéciles quienes lo disfrutan y triunfan en él”.
El autor despliega cinco leyes que explican el fenómeno y concluye con una hipótesis inquietante: “nuestra supervivencia depende ahora de la imbecilidad, por mucho que moleste a los inteligentes que queden”.
En un tono irónico y provocador, Aprile repasa ejemplos de la política, la economía y la vida cotidiana donde, según sostiene, la falta de visión o la simple necedad terminan siendo premiadas por encima de la capacidad o la creatividad.
El libro, que ya generó debate en Europa, llega ahora al mercado local con la intención de sacudir certezas y abrir una discusión incómoda.
El autor de Elogio del imbécil —obra que tuvo gran repercusión en Italia— retoma aquí sus reflexiones con una mirada renovada, más cercana a los dilemas actuales sobre liderazgo, meritocracia y comunicación.
Con su estilo directo y mordaz, propone pensar si acaso la inteligencia se volvió un lujo en tiempos en que la sociedad valora más la obediencia, la adaptación y la aparente simpleza.
[Fuente: Noticias Argentinas]