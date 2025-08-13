El Malba presenta Mi mundo privado, primera muestra de Ulises Beisso en Argentina
La exposición recorre la obra del artista uruguayo, referente queer de los ochenta y los noventa, con más de 300 piezas restauradas.
13/08/2025 | 18:10Redacción Cadena 3
FOTO: Del 22 de agosto al 10 de noviembre, el Malba exhibirá Mi mundo privado, la primera exposición institucional en Argentina dedicada a Ulises Beisso.
Del 22 de agosto al 10 de noviembre, el Malba exhibirá Mi mundo privado, la primera exposición institucional en Argentina dedicada a Ulises Beisso (Montevideo, 1958-1996). Curada por Martín Craciun, la muestra reúne más de 300 obras del artista, psicólogo, ilustrador y diseñador gráfico, cuya producción buscó subvertir, desde la figuración, el orden social y cultural de su tiempo.
Beisso exploró la identidad, la disidencia y la diversidad en el contexto rioplatense de los años ochenta y noventa. La exposición presenta dos núcleos principales: sus mundos fantásticos, o Rituales Dorianos, que combinan sexualidad, mitología clásica y una figuración expresiva; e Imágenes de lo (mí) escondido, una serie de madurez marcada por la crítica a la discriminación y el impacto de su enfermedad.
El título Mi mundo privado proviene de un cuaderno del artista y alude también a la película My Own Private Idaho (1991), de Gus Van Sant, ícono de la cultura queer. La muestra es una colaboración entre el Malba y el Institute for Studies on Latin American Art (ISLAA).
La recorrida de prensa será el jueves 21 de agosto a las 10:30, con inauguración el mismo día a las 19, con entrada libre y gratuita.
[Fuente: Noticias Argentinas]