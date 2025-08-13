En vivo

Cultura

El Malba presenta Mi mundo privado, primera muestra de Ulises Beisso en Argentina

La exposición recorre la obra del artista uruguayo, referente queer de los ochenta y los noventa, con más de 300 piezas restauradas.

13/08/2025 | 18:10Redacción Cadena 3

FOTO: Del 22 de agosto al 10 de noviembre, el Malba exhibirá Mi mundo privado, la primera exposición institucional en Argentina dedicada a Ulises Beisso.

Del 22 de agosto al 10 de noviembre, el Malba exhibirá Mi mundo privado, la primera exposición institucional en Argentina dedicada a Ulises Beisso (Montevideo, 1958-1996). Curada por Martín Craciun, la muestra reúne más de 300 obras del artista, psicólogo, ilustrador y diseñador gráfico, cuya producción buscó subvertir, desde la figuración, el orden social y cultural de su tiempo.

Beisso exploró la identidad, la disidencia y la diversidad en el contexto rioplatense de los años ochenta y noventa. La exposición presenta dos núcleos principales: sus mundos fantásticos, o Rituales Dorianos, que combinan sexualidad, mitología clásica y una figuración expresiva; e Imágenes de lo (mí) escondido, una serie de madurez marcada por la crítica a la discriminación y el impacto de su enfermedad.

El título Mi mundo privado proviene de un cuaderno del artista y alude también a la película My Own Private Idaho (1991), de Gus Van Sant, ícono de la cultura queer. La muestra es una colaboración entre el Malba y el Institute for Studies on Latin American Art (ISLAA).

La recorrida de prensa será el jueves 21 de agosto a las 10:30, con inauguración el mismo día a las 19, con entrada libre y gratuita.

Lectura rápida

¿Qué es Mi mundo privado? Es la primera exposición institucional en Argentina dedicada al artista Ulises Beisso, que se llevará a cabo en el Malba.

¿Quién curó la exposición? La exposición fue curada por Martín Craciun.

¿Cuándo se desarrollará la exposición? Estará abierta al público desde el 22 de agosto hasta el 10 de noviembre.

¿Dónde se realizará la exposición? La muestra se llevará a cabo en el Malba, ubicado en Buenos Aires.

¿Por qué es importante esta muestra? Reúne más de 300 obras de Ulises Beisso, un referente queer que exploró la identidad y la diversidad en su obra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

