El Malba presenta Mi mundo privado, primera muestra de Ulises Beisso en Argentina

FOTO: Del 22 de agosto al 10 de noviembre, el Malba exhibirá Mi mundo privado, la primera exposición institucional en Argentina dedicada a Ulises Beisso.

Del 22 de agosto al 10 de noviembre, el Malba exhibirá Mi mundo privado, la primera exposición institucional en Argentina dedicada a Ulises Beisso (Montevideo, 1958-1996). Curada por Martín Craciun, la muestra reúne más de 300 obras del artista, psicólogo, ilustrador y diseñador gráfico, cuya producción buscó subvertir, desde la figuración, el orden social y cultural de su tiempo.

Beisso exploró la identidad, la disidencia y la diversidad en el contexto rioplatense de los años ochenta y noventa. La exposición presenta dos núcleos principales: sus mundos fantásticos, o Rituales Dorianos, que combinan sexualidad, mitología clásica y una figuración expresiva; e Imágenes de lo (mí) escondido, una serie de madurez marcada por la crítica a la discriminación y el impacto de su enfermedad.

El título Mi mundo privado proviene de un cuaderno del artista y alude también a la película My Own Private Idaho (1991), de Gus Van Sant, ícono de la cultura queer. La muestra es una colaboración entre el Malba y el Institute for Studies on Latin American Art (ISLAA).

La recorrida de prensa será el jueves 21 de agosto a las 10:30, con inauguración el mismo día a las 19, con entrada libre y gratuita.