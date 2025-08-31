Canción llevame lejos, un relato íntimo atravesado por la música

El escritor y periodista Mauro Libertella acabó de publicar Canción llevame lejos (Vinilo), un libro en el que la música se convirtió en el hilo conductor de un recorrido autobiográfico que atravesó la adolescencia, la juventud y la vida adulta. La obra dialogó con clásicos de la literatura musical como 31 canciones de Nick Hornby o Vives en las cintas que grabaste de Rob Sheffield, y se organizó como un mixtape artesanal grabado en cassette: cada capítulo funcionó como una pista que enlazó recuerdos y emociones.

El relato repasó frustraciones y alegrías: no haber asistido al debut de Guns N’ Roses en River; el impacto de los Rolling Stones en 1998; la intensidad de un show de Nick Cave en el Malvinas Argentinas; o la irrupción fundacional de El amor después del amor de Fito Páez en los 90. También aparecieron los Beatles como una presencia vital y constante, los ecos de un tango escuchado en la infancia, la muerte del Polaco Goyeneche, Oasis en un gélido viaje europeo y la pregunta de su hijo en Nueva York frente a un mural de Lou Reed que se transformó en una elegía de la Velvet.

El velorio musical de Kurt Cobain con el Unplugged de Nirvana es otro viaje a una década que todavía se ve como cercana, pero que nos ha quedado lejos. La música de Charly García, con Love is Love de La hija de la lágrima, también dio pie a reflexiones sobre el paso del tiempo y la cercanía de un futuro sin ídolos. El libro, así, entrelazó la memoria íntima con la historia cultural de toda una generación.

Canción llevame lejos confirmó a Libertella como una de las voces más sensibles de su generación, capaz de narrar con precisión cómo las canciones no solo acompañan la vida, sino que también la definen.