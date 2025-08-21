Bancor lanzó una nueva edición de su concurso nacional de pintura y muralismo

El Banco de la Provincia de Córdoba presentó este jueves una nueva edición de su certamen nacional en artes visuales, que este año otorga $18.500.000 en premios. La convocatoria está abierta para artistas de todo el país, individuales o colectivos, con temática libre en las disciplinas pintura y muralismo.

El lanzamiento se realizó en el Museo Tamburini de Bancor con la participación del presidente de la entidad, Raúl Paolasso; del secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad, Héctor “Pichi” Campana; del vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Francisco “Pancho” Marchiaro; la líder de Gestión Cultural de Bancor, Laura Castiñeiras; y otros funcionarios, coordinadora, jurados, artistas y público en general.

Con 18 ediciones consecutivas, el Premio de Pintura Bancor se consolidó como el único salón con alcance nacional que se realiza en Córdoba y que, además, promueve el desarrollo del arte urbano en la ciudad declarada “Capital Provincial del Arte Urbano”.

Desde la creación del premio hasta la fecha, se presentaron cerca de 12.000 obras de distintos puntos de Argentina y, en la última edición, participaron 630 obras de pintura y 56 proyectos de muralismo. En cuanto al patrimonio artístico del banco, en la actualidad cuenta con más de 70 obras y 6 murales que embellecen la ciudad.

Premios 2025

Categoría Pintura

- Primer premio Adquisición: $4.500.000

- Segundo premio Adquisición: $3.000.000

- Tercer premio Adquisición: $2.000.000

- Tres menciones Arte Bancor Joven Adquisición (hasta 35 años): $1.500.000 cada una

Categoría Muralismo

- Primer premio: $4.500.000

La coordinación general del Premio de Pintura 2025 está a cargo de la curadora, docente y artista, Verónica Molas. La veedora provincial designada es la directora del Museo Histórico Sobre Monte, Marcela Fernández, mientras que el jurado de selección está integrado por destacadas figuras del campo del arte, como Rodrigo Alonso, María Cristina Rossi, Daniel Fischer, Daiana Martinello y David Petroni.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el jueves 21 de agosto para las dos categorías. La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, individuales o colectivos de Argentina, con temática libre.

Para pintura, las propuestas se reciben hasta el 25 de septiembre de 2025. De acuerdo al cronograma del reglamento, los artistas seleccionados deberán enviar sus obras físicamente al Multiespacio Cultural Bancor (Entre Ríos 119, Córdoba), donde serán expuestas en diciembre del corriente año.

En cuanto a muralismo, el desafío consiste en presentar proyectos inéditos hasta el 23 de octubre de 2025. La obra ganadora será ejecutada en un espacio público de la ciudad de Córdoba próximo a confirmar.

Para acceder a inscripciones se puede ingresar en https://premiopintura.bancor.com.ar. Por consultas, comunicarse a [email protected] o al Facebook Premio Pintura Bancor.