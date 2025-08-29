FOTO: Bancor lanzó su premio de pintura con $18,5 millones y una convocatoria para artistas de todo el país

El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) lanzó este jueves en Buenos Aires la 18° edición de su Premio de Pintura, uno de los certámenes de artes visuales más importantes del país, que este año repartirá un total de $18.500.000 en premios y cuya convocatoria está abierta a artistas de toda la Argentina.

Según supo Noticias Argentinas, la presentación se realizó en la Casa de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de autoridades provinciales y del banco, entre ellas el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; y el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta.

"Este premio es un orgullo para Bancor porque trasciende las fronteras de la provincia y convoca al talento de todo el país", destacó Paolasso durante el evento, que se enmarcó en la Semana del Arte de Buenos Aires.

El certamen contará con dos categorías principales. En Pintura, se entregarán un primer premio adquisición de $4.500.000 y tres menciones para artistas jóvenes de hasta 35 años por $1.500.000 cada una. En Muralismo, se otorgará un único premio de $4.500.000 para ejecutar una obra en un espacio público de la ciudad de Córdoba.

La convocatoria para la categoría Pintura estará abierta hasta el 25 de septiembre, mientras que los proyectos de Muralismo podrán presentarse hasta el 23 de octubre. La inscripción es gratuita y se realiza de manera digital a través del sitio web oficial del premio.