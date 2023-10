Pan y circo en plena campaña electoral: el nano Mundial 2030

Sergio Berensztein

- Le dieron justo el Premio Nobel de Química a tres investigadores que estuvieron analizando durante muchísimo tiempo las famosas nanopartículas, que son chiquititas chiquititas y que se usan en Industria y en la investigación.

- Transmiten energía, están muy de moda esto de los nano, de los chiquititos. Bueno, eso nos pasó con el Mundial. Teníamos la perspectiva de hacer un Mundial en la región, tal vez entre varios países, y nos quedamos con un partido con varios inaugurales.En Uruguay, en Paraguay hay fiesta en nuestros vecinos y acá nos quedamos con gusto a poco. Bueno, había como una ilusión.

-Te voy a ser sincero. Siempre me pareció la verdad, algo totalmente absurdo poner a la Argentina en crisis, sin monedas, sin orden político,gastar plata en un Mundial me parecía algo totalmente ridículo, pero bueno, obviamente en mi lado futbolístico me tiraba para otro lado.

- Lo cierto es que finalmente nos quedamos ahora con un solo partido. Le viene bárbaro al gobierno para cortar esta agenda de mala racha. El escándalo de Insaurralde, el de Chocolate Rigaud , el blue , el contado con liqui y todo lo que se va para arriba .

-Buena noticias el Chiqui Tapia le entrega a la política una vez más. Algún motivo para festejar en el medio del descalabro . Habrá una conferencia junto con Sergio Massa. Una conferencia en la cual, en otro contexto, él hubiera estado ahí sentadito. Insaurralde era muy, muy amigo de Chiqui Tapia, formado en todas partes de una misma lógica política.

-Eso, por supuesto, no va a ocurrir. Lo cierto es que estamos ante un contexto preelectoral donde el gobierno está enfrentando una pésima racha. Esto le da un respiro, un poquito de pan y circo. Nunca viene mal.