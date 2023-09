Impunidad judicial: el caso del escándalo de los cuadernos

Sergio Berensztein

-Me llama mucho la atención esta mega causa porque cuando uno habla con los especialistas dicen difícilmente exista una oportunidad similar para ir a fondo, para ver todos los mecanismos de financiamiento ilegal, la política, lo que muchos sospechan cuando hay una obra pública, no que hay gato encerrado, que siempre hubo algún favorecido, que no se trata de mecanismos transparentes.

-Bueno, la causa de los cuadernos parecía que iba a tener esa función en la Argentina, una especie de punto de inflexión. Un antes y un después iba a obligar a partir de ese momento a hacer las cosas bien e iba a quedar efectivamente también claramente determinado quiénes habían sido los responsables.

-De hecho, muchos empresarios habían confesado, se habían declarado culpables ante la justicia, buscando naturalmente alguna ventaja con la ley del arrepentido. que ha venido pasando que el Gobierno con diferentes mecanismos, ha tratado de frenar esto, de sepultar, de hacer colapsar la causa.

- La última decisión la tomó el secretario de Comercio, Matías Tombolini , una persona que ha fracasado en controlar los precios ,como pasa siempre, pero que fue bastante eficaz a la hora de quitarle el dinamismo a esta causa, como por ejemplo, con la decisión que ha tomado de archivar esta investigación que llevaba adelante un lugar que es importante o debería ser la Oficina de Defensa de la Competencia. -Aquí lo que tenía que determinar si había o no un tratamiento imparcial en las licitaciones. Bueno, eso quedó también sepultado, contribuyendo a que esto pierda dinamismo .Cuando hablás con la gente de la justicia, te dice en algún momento esto se va a reavivar. Pero efectivamente, este gobierno, que fue tan ineficaz en múltiples aspectos, curiosamente trabajó mucho para que esta causa no avanzara.