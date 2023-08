Justicia social, Estado, Milei y la casta

Julio Perotti

"El origen de la decadencia, lo hemos sistematizado como lo que definimos como el modelo de la casta: dicen que 'donde hay una necesidad nace un derecho', el problema radica es en que las necesidad son infinitas y si hay un derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos".

Este fue el diagnóstico de Javier Milei hoy ante el Consejo de las Américas.

Es interesante porque pone en el centro del debate el concepto de "justicia social", que de por sí es difícil de definir porque su significado puede ser interpretado de varias formas.

Pero en general para la mayoría se trata de que Estado, a través de los gobiernos, intervenga en la vida de la sociedad para regular las relaciones.

Esto implica, casi siempre, la existencia de impuestos, cargas, subsidios, beneficios, controles de precios.

No se trata sólo de cuestiones económicas, sino también en salud, educación, cultura, esparcimiento, religiosas y otras.

Ahora bien, venimos de muchos años de gobiernos que levantan la bandera de la Justicia social, con inclusión, etc etc. etc., pero los niveles de pobreza e indigencia no bajan.

Más bien al contrario, suben.

Recordemos datos de la Encuesta Permanente de Hogares.

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 29,6 por ciento; en ellos reside el 39,2 por ciento de las personas.

Dentro de este conjunto se distingue un 6,2 por ciento de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 8,1 por ciento de las personas.

Para la mayoría de la clase política argentina, justicia social es corregir situaciones injustas, derivadas del egoísmo o de los privilegios, o de la mala distribución de los recursos.

Mejorar esos desequilibrios, sostiene esta línea de pensamiento, nos hará vivir en una sociedad más justa…

El otro extremo es la economía libre, con el Estado sin regular por ejemplo los ingresos de las personas.

En ese sentido, los liberales cuestionan esa idea de justicia social al sostener que el aumento del gasto público en la Argentina, que se multiplica constantemente, no genera mejor calidad de vida.

Lo que, según esta teoría sirve estos fines, es mejorar las instituciones y hacer más eficiente el Estado.

O sea, de acuerdo al ideario libertario, esto es atacar las causas del problema.

El debate está abierto. ¿Hasta dónde debe haber Estado? ¿Cuán grande o chico debe ser?

O tal vez sea otra la pregunta: el Estado, ¿para qué?

A lo mejor tenga razón el sociólogo Daniel Bell, un eximio catedrático de Harvard: el Estado es grande para problemas chicos y chico para problemas grandes.