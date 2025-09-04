Los artistas confirmados hasta ahora del Cosquín Rock: Abel Pintos, la sorpresa

Cosquín Rock, el festival de música más emblemático de Argentina, se prepara para su 26ª edición los días 14 y 15 de febrero de 2026 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba.

Tras el éxito de su 25º aniversario, que reunió a más de 110 mil personas con entradas agotadas, la expectativa por esta nueva edición crece con la confirmación de las primeras bandas y una sorpresa que rompe esquemas: la inclusión de Abel Pintos, un nombre que promete fusionar géneros y atraer nuevas audiencias a este ritual veraniego.

Una grilla explosiva con nombres de peso

La organización del festival, liderada por En Vivo Producciones, anunció los primeros artistas que formarán parte de la grilla de Cosquín Rock 2026, consolidando su esencia rockera mientras abre las puertas a la diversidad musical.

Las bandas confirmadas hasta el momento son: Abel Pintos (la gran sorpresa, trayendo el folclore al escenario rockero)

-Trueno

-Babasónicos

-Morat

-Los Caligaris

-Caras Extrañas

-Cruzando el Charco

-Divididos

-Estelares

-Eruca Sativa

-El Kuelgue

-Guasones

-Turf

-Jóvenes Pordioseros

-Bersuit Vergarabat

-Kapanga

-Los Pericos

-Marilina Bertoldi

Esta selección combina íconos del rock argentino como Divididos, Babasónicos y Bersuit Vergarabat con propuestas frescas como Trueno y Morat, además de la inesperada presencia de Abel Pintos, quien aportará su sensibilidad folclórica a un festival tradicionalmente asociado al rock y géneros urbanos.

La versatilidad de la grilla refleja el espíritu inclusivo de Cosquín Rock, que sigue siendo un punto de encuentro para generaciones y estilos musicales.

Un festival con historia y proyección internacional

Desde su primera edición en 2001 en la Plaza Próspero Molina de Cosquín, el festival ha crecido exponencialmente, pasando por la Comuna de San Roque hasta establecerse en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

Con 25 ediciones consecutivas, Cosquín Rock se ha consolidado como el evento musical más convocante de Argentina y un referente en Latinoamérica, expandiéndose a países como Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España.

Cosquín Rock no es solo música: es un encuentro federal que reúne a familias, jóvenes y amantes de la cultura.

Cada edición es un crisol de anécdotas, emociones y momentos inolvidables, desde los pogos más intensos hasta las colaboraciones inesperadas entre artistas.