Los cracks del futuro a los que ponerle el ojo en la Copa América

Por Joaquín Chaijale

Este jueves comienza una nueva edición de la Copa América, el torneo continental que reúne a las mejores selecciones de América. En esta ocasión, el certamen se llevará a cabo en Estados Unidos, al igual que en 2016.

El partido inaugural enfrentará a Argentina y Canadá este jueves desde las 21 en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con la particularidad de que el equipo organizador no sea quien abra el torneo.

La Copa América cuenta con muchas estrellas consagradas que buscarán la gloria, pero también se harán presentes jóvenes promesas que querrán poner sus nombres en la boca del mundo del fútbol.

Valentín Carboni, de 19 años, fue una de las sorpresas de la lista de convocados de Lionel Scaloni tras jugar un maravilloso partido ante Guatemala en el último amistoso de la gira previa a la Copa América.

Carboni nació el 5 de marzo de 2005 en Buenos Aires y es hijo del ex futbolista Ezequiel Carboni. Jugó en Lanús hasta 2018 cuando sus padres tomaron la decisión de dejar el país y mudarse a Italia, donde Valentín y su hermano Franco comenzaron jugando en el Catania.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A sus 13 años, el Inter posó los ojos en él y lo fichó para sus divisiones inferiores, donde Carboni logró demostrar su calidad a tal nivel que fue convocado para la selección italiana. Disputó algunos partidos para la “Azzurra”, pero siempre tuvo en claro que quería jugar para Argentina.

En la última temporada, el Inter decidió prestar a Carboni al Monza, para que tenga más minutos y pueda desarrollar su fútbol. En esta temporada del fútbol italiano, el joven argentino disputó 32 partidos, anotó 2 goles y repartió 4 asistencias.

El joven zurdo de 1,85 metros se desempeña de mediocampista ofensivo, aunque también jugó de extremo por la derecha aprovechando su privilegiada pierna izquierda para encarar hacía al medio. Carboni ya fue elogiado por Messi tras el duelo ante Guatemala.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Endrick Felipe Moreira de Sousa, más conocido como Endrick, nació en Taguatinga, Brasil, el 21 de julio de 2006 y ya es una estrella mundial tras romperla en el Palmeiras y ser fichado por el Real Madrid por más de 70 millones de euros a sus 17 años, club al que se incorporará al cumplir la mayoría de edad.

Comenzó a jugar al fútbol a los cuatro años y su padre se encargó de subir sus videos a las redes para conseguir que los grandes clubes de Brasil se fijen en él. Endrick contó que prometió convertirse en futbolista profesional para ayudar a su familia, después de que su padre no pudiera alimentarlo.

Fichó por el Palmeiras a los 11 años y en cinco años jugando en las inferiores anotó 165 goles en 169 partidos. Tras participar en la Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, llamó la atención del fútbol mundial y del "Merengue".

/Inicio Código Embebido/

O ILUMINADO. ENDRICK SCORES. MADRID CONNECTION FOR BRAZIL. THE ENLIGHTENED SCORES THE WINNER. pic.twitter.com/9bY4T55exZ