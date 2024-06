"Ganar otra copa con Leo": el hit para la Selección antes de la Copa América

Un tiempo después de que Lionel Scaloni diera a conocer la lista de la Selección argentina para la Copa América, Rodrigo De Paul publicó un video en sus redes sociales en el que se ve a los jugadores cantando el nuevo tema dedicado al plantel. Entre lo más destacado está una dedicatoria a Diego Maradona por el doping en el Mundial Estados Unidos de 1994.

En las imágenes que compartió De Paul, se observa al plantel argentino arriba de un colectivo, en plena locura y arenga. Otros, un poco más tranquilos.

El nuevo tema dedicado a la Selección argentina fue creado por Pablo Quintana, compositor musical y de jingles, quien compartió en sus redes sociales su felicidad porque la canción haya llegado a los jugadores.

Pablo crea constantemente contenidos para Instagram y TikTok y, en diálogo con Cadena 3, explicó cómo fue que surgió el nuevo hit dedicado a la Selección. "Mi gente me empezó a decir, ¿Por qué no se hace una canción para la Copa América? Y la verdad que fue una buena idea. Hice una canción, la subí a las redes y había tenido muy buena viralización".

El creador se mostró sorprendido al descubrir que los jugadores habían tomado su canción: "No sabía de ninguna manera que les había llegado a los jugadores. Ayer al mediodía (por el domingo) me manda mi comunidad que los jugadores estaban cantando en el avión."

Quintana contó cómo recibió la noticia mientras realizaba sus compras en su barrio: "Estaba en la carnicería comprando hamburguesas cuando veo el celular. Me habían mandado que Messi estaba cantando la canción. No sabía qué hacer, me temblaban las manos".

Sobre como eligió el tema y compuso letra dijo: "Soy hincha de Rosario Central y el club tiene una canción con esa reversión. Es un tema muy futbolero. Como me gusta mucho ese tema dije 'le cambio letra, pero se lo hago por la Selección'. Me di cuenta que eran 30 años desde lo ocurrido con Diego Maradona en Estados Unidos. Dije 'che, pará, 30 años después, revancha, esta selección', acá se arma", concluyó.

Qué dice la letra

Ganar otra Copa con Leo es lo que imagino

Para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos

Y demostrarles a todos los que es ser argentino

Y que los yankees no puedan creer

Como Argentina 30 años después

Tenga la revancha que le deben al 10

Las otras hinchas del mundo no lo van a entender

No importa donde juegue Argentina voy a estar a tu lado

Dejando cualquier cosa de lado por la Selección

No importa lo que diga la FIFA lo que digan los diarios

Los pibes de Malvinas en el cielo quieren vernos campeón

Entrevista de Mauricio Coccolo.