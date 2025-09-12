Tortilla de espinacas en licuadora: ¿cómo hacerla?
¿Querés comer algo nutritivo y delicioso sin pasar horas en la cocina? Descubrí esta receta de tortilla de espinaca, lista en pocos minutos y sin una gota de harina.
En un mundo donde el tiempo es oro, encontrar recetas que combinen practicidad y nutrición es un verdadero tesoro.
La tortilla de espinaca hecha en la licuadora es la solución perfecta para quienes buscan una comida ligera y llena de sabor.
Con su método de preparación ultra-rápido, te permite disfrutar de una cena o merienda proteica en solo cinco minutos.
La Magia de la Licuadora
La clave de esta receta está en su sencillez: todos los ingredientes se procesan en la licuadora para obtener una mezcla homogénea en segundos.
A diferencia de las tortillas tradicionales, esta versión no lleva harina, lo que la hace ideal para quienes cuidan su alimentación o siguen una dieta baja en carbohidratos.
Los ingredientes son pocos y fáciles de conseguir:
3 huevos
2 tazas de espinaca fresca
½ cebolla
1 diente de ajo (opcional)
Aceite de oliva, sal y pimienta
Preparación sin complicaciones
El proceso es tan simple que cualquiera puede hacerlo:
Poné los huevos, la espinaca, la cebolla y el ajo en la licuadora.
Licuá hasta que la mezcla sea uniforme.
Calentá una sartén antiadherente con aceite de oliva.
Verté la mezcla y cociná por 3 a 5 minutos de cada lado, hasta que esté dorada y firme.
Y listo, en menos de lo que canta un gallo, tenés una comida completa y nutritiva.
Un bocado lleno de beneficios
Además de su rápida preparación, esta tortilla es una fuente increíble de nutrientes.
La espinaca aporta hierro, vitamina A y ácido fólico, fundamentales para tu energía y salud.
Con apenas 115-130 calorías por porción, es la alternativa perfecta para evitar los ultraprocesados y mantener tu dieta en línea.
Esta receta no solo es un plato delicioso y fácil de hacer, sino también una prueba de que comer bien no tiene por qué ser complicado.
