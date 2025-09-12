Tortilla de espinacas en licuadora: ¿cómo hacerla?

FOTO: Tortilla de espinacas: rico y saludable (imagen creada con IA por Leo Castellano).

En un mundo donde el tiempo es oro, encontrar recetas que combinen practicidad y nutrición es un verdadero tesoro.

La tortilla de espinaca hecha en la licuadora es la solución perfecta para quienes buscan una comida ligera y llena de sabor.

Con su método de preparación ultra-rápido, te permite disfrutar de una cena o merienda proteica en solo cinco minutos.

La Magia de la Licuadora

La clave de esta receta está en su sencillez: todos los ingredientes se procesan en la licuadora para obtener una mezcla homogénea en segundos.

A diferencia de las tortillas tradicionales, esta versión no lleva harina, lo que la hace ideal para quienes cuidan su alimentación o siguen una dieta baja en carbohidratos.

Los ingredientes son pocos y fáciles de conseguir:

3 huevos

2 tazas de espinaca fresca

½ cebolla

1 diente de ajo (opcional)

Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación sin complicaciones

El proceso es tan simple que cualquiera puede hacerlo:

Poné los huevos, la espinaca, la cebolla y el ajo en la licuadora.

Licuá hasta que la mezcla sea uniforme.

Calentá una sartén antiadherente con aceite de oliva.

Verté la mezcla y cociná por 3 a 5 minutos de cada lado, hasta que esté dorada y firme.

Y listo, en menos de lo que canta un gallo, tenés una comida completa y nutritiva.

Un bocado lleno de beneficios

Además de su rápida preparación, esta tortilla es una fuente increíble de nutrientes.

La espinaca aporta hierro, vitamina A y ácido fólico, fundamentales para tu energía y salud.

Con apenas 115-130 calorías por porción, es la alternativa perfecta para evitar los ultraprocesados y mantener tu dieta en línea.

Esta receta no solo es un plato delicioso y fácil de hacer, sino también una prueba de que comer bien no tiene por qué ser complicado.