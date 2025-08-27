¿Cómo cocinar una costilla bien tierna al horno sin recurrir a la manteca?

FOTO: Asado al horno: consejos para tener en cuenta (imagen creada con IA).

Lograr un asado de tira suculento y blando en el horno es posible sin recurrir a grasas extras como la manteca o el aceite.

Con un método simple y algunos trucos básicos, podés obtener un corte de carne que conserva todos sus jugos y un sabor inigualable.

La clave está en preparar la carne antes de la cocción, sellarla para atrapar su sabor y aplicar la técnica de cocción correcta para asegurar una textura perfecta.

Para iniciar, es esencial que la carne repose a temperatura ambiente por al menos 20 o 30 minutos antes de ser cocinada. Esto evita el choque térmico y ayuda a que las fibras se mantengan relajadas, previniendo que la carne se reseque.

El siguiente paso es sellar el corte en una plancha o sartén bien caliente. Este proceso crea una costra dorada que no solo añade un sabor intenso, sino que también retiene los jugos naturales del asado.

El verdadero truco para la jugosidad reside en la forma de cocción. Cubrí la carne con papel de aluminio o usá una tapa de horno durante la primera fase de la preparación.

Esta técnica crea un ambiente húmedo que cocina la carne lentamente desde adentro, garantizando su ternura. Una vez que la carne esté cocida, retirá la cubierta para permitir que se dore y desarrolle una capa crujiente y sabrosa en la superficie.

Para un resultado aún más excepcional, tené en cuenta algunos consejos adicionales. Precalentá el horno a una temperatura constante para evitar cambios bruscos que puedan resecar la carne.

Utilizá únicamente condimentos secos y sal antes de hornear para realzar su sabor de manera natural.

Finalmente, una vez que el asado esté fuera del horno, dejalo reposar durante unos minutos antes de cortarlo; esto permite que los jugos se redistribuyan, logrando un corte perfecto y lleno de sabor.