¿Qué significa acariciar perros en la calle?

FOTO: Acariciar perros en la calle: qué significa, según la ciencia (imagen creada con IA).

Detenerse a acariciar un perro en la calle va más allá de un simple acto de afecto.

Según una investigación conjunta de las universidades de Florida, Carroll y Marquette, este comportamiento espontáneo podría reflejar rasgos consistentes en quienes lo practican y ofrecer beneficios directos para el cuerpo y la mente.

Lejos de ser solo un gesto casual, el contacto con animales contribuye a bajar la presión arterial, estabilizar el ritmo cardíaco y reducir tensiones de manera inmediata.

Desde el punto de vista psicológico, acariciar perros en la calle es una interacción que favorece el equilibrio interno.

Este vínculo, especialmente cuando se mantiene de forma frecuente, puede ser clave en momentos de incertidumbre o ansiedad, traduciéndose en una reducción de los niveles de cortisol, el estrés, y promoviendo una sensación de calma y relajación.

Quienes establecen esta conexión diaria con sus mascotas suelen destacar por su paciencia, empatía y capacidad para forjar lazos afectivos profundos.

Además, las rutinas como los paseos estimulan hábitos saludables y una mayor conexión con el entorno natural.

Un dato curioso emerge de un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology, liderado por Marianne Heberlein, que revela la complejidad cognitiva de los perros.

Los experimentos demostraron que estos animales pueden evaluar el contexto y ajustar su comportamiento, incluso llegando a engañar a sus dueños sobre la ubicación de un premio.

Esta capacidad sugiere un nivel de inteligencia social que invita a replantear nuestra relación con ellos.