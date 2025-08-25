En vivo

Ciencia

¿Qué significa acariciar perros en la calle?

Un gesto espontáneo que revela más de lo que parece sobre nuestra salud y personalidad.  

25/08/2025 | 09:14Redacción Cadena 3

FOTO: Acariciar perros en la calle: qué significa, según la ciencia (imagen creada con IA).

Detenerse a acariciar un perro en la calle va más allá de un simple acto de afecto.

Según una investigación conjunta de las universidades de Florida, Carroll y Marquette, este comportamiento espontáneo podría reflejar rasgos consistentes en quienes lo practican y ofrecer beneficios directos para el cuerpo y la mente.

Lejos de ser solo un gesto casual, el contacto con animales contribuye a bajar la presión arterial, estabilizar el ritmo cardíaco y reducir tensiones de manera inmediata.

Desde el punto de vista psicológico, acariciar perros en la calle es una interacción que favorece el equilibrio interno.

Este vínculo, especialmente cuando se mantiene de forma frecuente, puede ser clave en momentos de incertidumbre o ansiedad, traduciéndose en una reducción de los niveles de cortisol, el estrés, y promoviendo una sensación de calma y relajación.

Quienes establecen esta conexión diaria con sus mascotas suelen destacar por su paciencia, empatía y capacidad para forjar lazos afectivos profundos.

Además, las rutinas como los paseos estimulan hábitos saludables y una mayor conexión con el entorno natural.

Un dato curioso emerge de un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology, liderado por Marianne Heberlein, que revela la complejidad cognitiva de los perros.

Los experimentos demostraron que estos animales pueden evaluar el contexto y ajustar su comportamiento, incluso llegando a engañar a sus dueños sobre la ubicación de un premio.

Esta capacidad sugiere un nivel de inteligencia social que invita a replantear nuestra relación con ellos.

Lectura rápida

¿Qué comportamiento se analiza en el artículo?

Se analiza el acto de acariciar perros en la calle y sus efectos en las personas.

¿Quiénes realizaron la investigación mencionada?

La investigación fue realizada por las universidades de Florida, Carroll y Marquette.

¿Cuándo se publicaron los hallazgos sobre la complejidad cognitiva de los perros?

Los hallazgos fueron publicados en un estudio reciente en la revista Frontiers in Psychology.

¿Dónde se observan los beneficios de acariciar perros?

Los beneficios se observan en la reducción de la presión arterial, estabilización del ritmo cardíaco y disminución de la ansiedad.

¿Por qué es importante establecer una conexión diaria con las mascotas?

Es importante porque favorece la paciencia, empatía y la creación de lazos afectivos profundos, además de promover hábitos saludables.

