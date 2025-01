La "Pepona" Reinaldi: "Nunca pensé que iba a ser jugador de fútbol"

El ex futbolista, José "Pepona" Reinaldi pasó por los micrófonos de Cadena 3 y participó del ciclo de conversaciones de Sergio Suppo, "Charlas de verano".

"La Pepona" nació en Villa María en 1949, comenzó a jugar al fútbol en Belgrano en el año 1968, tras jugar en su ciudad natal y en Lavalle de Córdoba.

“A Córdoba vine a estudiar arquitectura, ya había jugado en primera en Villa María, a los 15 ya jugaba en primera. Nunca pensé que iba a ser jugador de fútbol”, recordó.

“Me vine a estudiar con la plata que me pagaban jugando en Villa María. Mi primer año en Córdoba, me iba los fines de semana a jugar allá. De ahí pase a jugar en Lavalle que me vieron en un amistoso y después pase a Belgrano. Me recomendaron, fue algo impensado, jugué solo siete partidos para Lavalle porque no me pagaban”, agregó sobre sus comienzos.

Tras un gran paso por Belgrano, la "Pepona" pasó a jugar en River: “Cuando fui de Belgrano a River, había una carga importante porque hace 17 años no salía campeón River”, aseguró.

En River consiguió dos campeonatos y luego jugó en Barcelona de Ecuador para después pasar a Talleres: "Cuando jugué de 9 salí goleador del torneo, en el 78, jugando en Talleres. Fui técnico mientras era jugador, nos fue bien esos cuatro o cinco partidos”, recordó por su paso por el "Matador".

“Tuve la fortuna de jugar en grandes equipos, fui un buen acompañante de grandes jugadores. Le debo todo al fútbol, me dio cosas que ni soñé”, señaló.

Además, analizó la actualidad del fútbol argentino y las diferencias a cuando él era futbolista: “Siempre se jugó bien a la pelota, los jugadores de antes tenían otra formación que la de los jóvenes de ahora, antes había potrero, hoy no".

“Hoy el fútbol argentino está parejo, tiene un buen nivel, surgen jugadores en todos lados, pero ya no los vemos acá. Se prioriza el correr 10 kilómetros que la gambeta. El futbolista argentino es ganador por la exigencia que recibe, eso le da un plus”, agregó.

“Me saludan todos, los de Belgrano y Talleres por igual, hasta los de Instituto. Son muy cariñosos conmigo”, dijo sobre el amor de los hinchas.