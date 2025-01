Luis Artime: de ídolo en la cancha a líder en la presidencia de Belgrano

En una entrevista para "Charlas de verano" con Sergio Suppo, Luis Artime, la leyenda del fútbol y actual presidente del Club Atlético Belgrano, compartió detalles sobre su trayectoria, su perspectiva del fútbol y su incansable dedicación a la institución.

Artime, hijo del histórico goleador Luis Artime, relató sus primeros recuerdos con el balón, desde que aprendió a caminar, gracias a la influencia de su padre: "Creo que mi papá cuando me enseñó a caminar. Me agarró de las manitos así y me puso una pelota que parece que fuera un llamador."

Artime creció en un entorno donde el fútbol era el centro de todo. Las conversaciones familiares giraban en torno al deporte y tenía "un potrero en frente de mi casa" con arcos de hierro gracias a su tío.

Su padre, una figura emblemática del gol, lo llevaba a los estadios, y Artime recuerda con cariño la época de su padre en Nacional de Montevideo, donde la pasión de la afición por él era similar a la que él mismo vivió con sus hijos en Belgrano: "Recuerdo salir del estadio Centenario y que una muchedumbre espere a los jugadores de Nacional, pero cuando salía mi papá era una avalancha de gente".

Aunque su padre quería que estudiara, Artime persiguió su anhelo de ser futbolista profesional. Dejó su carrera como profesor de educación física para fichar con Ferro, donde debutó en primera división gracias a Carlos Timoteo Griguol. A pesar de su exitosa carrera, su padre nunca lo vio jugar en Ferro o Independiente, pero sí le transmitió valores de profesionalismo y disciplina:

"Mi viejo quería que estudiara. [...] Me dejó que me hiciera solo". Artime recuerda que su padre le inculcó que "hay que cuidarse, hay que comer bien. No puedes salir de joda. El fútbol es esto".

Artime confesó que se enamoró de Belgrano desde su llegada en 1992: "A los seis meses de que llegué". A pesar de las dificultades iniciales, como la falta de recursos y equipamiento, sintió una conexión especial con el club.

Esa identificación lo llevó a convertirse en un ícono, anotando 94 goles decisivos: "Yo me enamoré de eso, ¿viste que pasa en la vida que vos te enamorás de lo que es difícil, de lo que te hace doler? Bueno, mi carrera fue eso". Su filosofía siempre fue la de sacrificarse, consciente de que debía esforzarse al máximo para destacar: "Saber que no era el mejor nueve, saber que había mejores nueve que yo y que si yo no entrenaba, no me dedicaba, no me cuidaba, no era profesional, no iba a estar por lo menos a la altura de esos nueve o llegarle".

Artime destacó la relevancia del nueve de área como el "faro en la oscuridad", aquel que define las jugadas. Mencionó que la intuición es esencial para un goleador, una habilidad que heredó, aunque en menor medida, de su padre: "Mi padre era como si tuviera un imán y eso es intuición verdaderamente".

También señaló que los nueves "deben ser los más tranquilos del equipo", listos para aprovechar las pocas oportunidades que se les presenten: "Nosotros somos los que más tranquilos tenemos que estar, porque a lo mejor en 92 minutos, 93 vamos a tocar dos pelotas".

Para Artime, ser un ídolo implica una gran responsabilidad, ya que muchos jóvenes lo ven como un modelo a seguir: "Hoy muchos chicos se fijan en el ídolo, en el ídolo musical, en el ídolo deportivo". Por ello, busca siempre mostrar su mejor versión e inspirar a otros con sus acciones: "nosotros tenemos que actuar de la mejor manera y tenemos que ser de la mejor manera y mostrar cómo llegar".

Aunque se considera un técnico frustrado, Artime decidió canalizar su pasión por el club como dirigente. Su meta siempre fue defender a Belgrano, incluso en tiempos difíciles: "A mí me tocó en Belgrano pagar sueldos, ir a pelearme con todos los dirigentes". Tras una campaña electoral desafiante en plena pandemia, logró vencer a Armando Pérez y se convirtió en presidente, rol que ejerce con la misma intensidad que como jugador: "Yo como jugador fui, como dirigente soy".

El presente y el futuro de Belgrano

Artime está concentrado en consolidar a Belgrano en la máxima categoría del fútbol argentino, luchando por títulos y copas internacionales. Además, mencionó el gran impulso al fútbol femenino, convirtiendo a Belgrano en el primer club profesional del interior del país en profesionalizarlo: "Fuimos el primer club profesional del interior del país que se profesionalizó nosotros".

El club ha experimentado un crecimiento en el número de jugadoras y sigue invirtiendo en el desarrollo deportivo y de infraestructura. Artime se considera un ingeniero que busca alcanzar metas con planificación, adaptándose a las dificultades: "Mi objetivo lo he fijado. Ahora estamos en la construcción y en esa construcción aprendés todo el día a día".

Destacó además el buen momento del fútbol de Córdoba, con Instituto, Talleres y Belgrano en primera división. Resaltó la importancia de la colaboración entre los clubes y las autoridades para lograr un fútbol cordobés cada vez más grande: "Nosotros si no nos ayudamos entre nosotros y si deseamos el mal al otro, estamos equivocados".

Su modelo de gestión se basa en la transparencia y el trabajo con los socios: "A mí me eligió el socio, yo soy un representante del verdadero dueño del club, que es el socio del club". A largo plazo, su visión es que Belgrano siga creciendo en todos los aspectos durante un periodo de 12 años.

A pesar de su rol como dirigente, Artime dejó claro que su futuro no está en la política, sino en su club: "Mi destino no es político, mi destino no es AFA, mi destino es mi club". Su objetivo es devolver todo lo que Belgrano le ha dado y retirarse cuando sienta que ha cumplido su deuda con la institución: "Yo al club todavía le sigo debiendo. El día que me di cuenta que traté de pagar la deuda que tengo con Belgrano, ahí me retiraré y me iré a a cuidar a los nietos".

Entrevista de Sergio Suppo