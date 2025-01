Georgina Bardach: "Me enojaba más perder que la alegría de ganar"

En una conversación íntima y reveladora para Charlas de verano con Sergio Suppo, la ex nadadora olímpica Georgina Bardach compartió detalles sobre su carrera, sus desafíos personales y su visión de la vida tras el deporte de alto rendimiento. La entrevista, que abarcó desde sus inicios en la natación hasta su presente como profesional en diversas áreas, ofreció una visión profunda de la complejidad de la experiencia de una atleta de élite.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Inicios y pasión por la competencia

A pesar de tener un "miedo al agua", Georgina se convirtió en una nadadora de élite. Contrario a lo que se podría pensar, su motivación inicial no era nadar, sino **"competir"**. Según sus palabras, "el primer torneo que tuve fue de natación, entonces dije, 'Bueno, sigo nadando'". Esta mentalidad competitiva la acompañó a lo largo de su carrera, donde disfrutaba mucho el **"desafío"**. Ella misma admite: **"Me enojaba más perder que que la alegría de ganar. Era como, bueno, sí"**.

**El Esfuerzo y la Salud Mental**

La charla también abordó la idea de la romantización del esfuerzo. Georgina reflexionó sobre cómo a veces, a pesar del máximo esfuerzo, los resultados no se dan debido a factores externos. Ella señaló: "hay muchas cosas que por más que te esfuerces lamentablemente no salen", resaltando el alto costo que esto puede tener en la salud mental. A su vez, dejó claro que aunque el esfuerzo no lo es todo, sí es una condición necesaria: "a veces la condición no, pero es una condición necesaria en todo caso".

La preparación mental y el éxito en Atenas

Un aspecto destacado de su preparación fue la importancia de la visualización y la meditación. Georgina reveló que junto a su entrenador, "habíamos entrenado para un tiempo que que eran tres segundos y medio menos de lo que yo tenía". Visualizó este tiempo y lo anotó cerca de su cama, como una forma de interiorizar el objetivo: "Yo había anotado 437,49 e hice 437,51". Este enfoque mental fue clave para su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, logro que ella describió como "la única vez que sentí que que di el 100% nadando".

La vida post retiro

Tras su retiro en 2008, Georgina enfrentó un vacío emocional y episodios de depresión, los cuales fueron diagnosticados tiempo después. Ella misma comenta: "creo que el vacío de haber llegado a un resultado fue duro. Como que después yo no encontré más motivación para nada". Sin embargo, con tratamiento y apoyo, logró superar este difícil momento, lo que la llevó a compartir su experiencia en una charla TED. Georgina decidió hablar de su salud mental porque se dio cuenta de que muchas personas se sentían identificadas con su situación, mencionando: "mucha gente se animó a contarme que también estaba en la misma".

En la actualidad, Georgina ha rediseñado su vida, encontrando nuevas pasiones y desafíos. Estudió comunicación institucional, hizo una maestría en publicidad digital y ahora trabaja en la Agencia Córdoba Deporte, tiene su propia agencia de comunicación y da clases en la universidad. Ella valora todas estas experiencias, pero destaca su gusto por dar clases: "me encanta porque estoy con jóvenes y aprendo un montón".

Entrevista de Sergio Suppo