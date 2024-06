La dura advertencia de Oberlin tras sufrir el robo de la campana de su iglesia

Juan Federico

Cuando el domingo temprano el encargado de la parroquia Crucifixión del Señor, sobre calle Berutti, en barrio Müller, tiró de la cuerda para hacer sonar la campana, pronto se dio cuenta que allí algo no andaba bien. No sólo porque la campana ya no se escuchó, sino porque era obvio que la soga ya no tiraba nada.

Durante la noche, desconocidos habían trepado al techo, habían desenganchado la campana, la había bajado y luego, con total impunidad, la habían vendido. Si bien quién la redujo todavía no se sabe con certeza, no hace falta ser un adivino para saber para qué la robaron: conseguir el dinero necesario para poder comprar una dosis más de droga.

La parroquia Crucifixión del Señor hace años que es liderada por el cura Mariano Oberlin, una de las voces más potentes que se levantó en el lejano este de la ciudad de Córdoba para denunciar el avance de la droga.

Ahora, al denunciar el insólito robo de su campana, Oberlin no sólo hizo un llamado público para intentar recuperarla, sino que ante Cadena 3 advirtió que detrás de este tipo de casos comienza a ver a organizaciones cada vez más potentes.

Antes de que los funcionarios municipales y provinciales quisieran verlo, Oberlin logró demostrar cómo el paco, hoy reconvertido en "pipazo", estaba generando un verdadero estrago social. Una oferta ilegal pero no clandestina que está ligada a un deterioro general mucho más profundo que en esa parte de la Capital cordobesa se sostiene desde hace más de dos décadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La industria del "robo marginal", donde jóvenes desesperados por la droga roban absolutamente todo lo que pueden (cables, canillas, tapas de medidores, caños y hasta una campana) para luego revenderlos por unos pocos pesos en lugares de compra y venta de metales que afloran con llamativa facilidad en los barrios de Córdoba.

"Lo que me preocupa más allá del valor simbólico de la campana, que es importante y tiene 50 años y fue fruto del esfuerzo de mucha gente, es que vemos que los chicos están cada vez más desesperados para conseguir una moneda y consumir droga, y que hay cada vez más gente que les vende", comenzó a alertar Oberlin.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y continuó: "Ahora también vemos cómo se están organizando los que se dedican a la delincuencia. Varias veces me preguntan si estamos cerca o lejos de Rosario (en cuanto a la violencia asociada a la criminalidad), yo siempre digo que creo que estamos lejos pero nadie impide que caminemos hacia eso, si esto no se logra frenar a tiempo vamos camino a eso, va a ser cada vez más complicado".

¿A qué se refería? Con una experiencia propia de quien camina a diario su realidad más próxima, Oberlin relató que en esa zona de la ciudad ya han identificado verdaderos centros para "reducir" objetos robados. A diferencia de lo que pasaba años atrás, cuando los jóvenes ladrones tenían que ir a tocarle timbre a sus vecinos para ofrecer lo que acababan de sustraer, ahora tiene lugares abiertos las 24 horas donde les reciben todo, sin preguntar nada y pagando siempre poco.

"Cuando los delincuentes se empiezan a organizar, cuando los que promueven la delincuencia se empiezan a organizar es cada vez más difícil después frenar eso. Para los chicos que andan robando, antes era mas difícil andar ofreciendo lo que iban sacando, pero ahora a cualquier hora saben dónde ir a ofrecerlo, dónde ir a venderlo y por lo general tienen éxito en la venta. Por eso me extraña que no se pueda investigar quiénes son los que se dedican a eso, a acopiar eso, a comprar a cualquier hora, a fomentar el delito", denuncio Oberlin.

El cura no es la primera vez que sufre un robo en su parroquia. Hace poco le arrancaron los cables de una antigua camioneta que están intentando refaccionar y antes perdieron una guadaña y otras herramientas de trabajo. Siguiendo la pista de uno de estos últimos objetos, contó, llegaron hasta uno de estos centros de "reducción", donde los sacaron bajo amenazas de balas.

"Me extraña que sea tan difícil investigar a los que se dedican a fomentar el delito", completó el cura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/