¿Dónde está el piloto? Así es viajar en un auto que se maneja solo

Por años lo vimos en películas, series o historietas. El "auto fantástico", aquel vehículo inteligente que respondía solo, sin volante humano, parecía una quimera reservada a la ciencia ficción. Pero el futuro llegó. Y está funcionando en las calles de Atlanta. Se llama Waymo Driver, y es un vehículo autónomo que no tiene conductor.

En esta experiencia, relatada en primera persona, el asombro comienza incluso antes de subir al vehículo. Desde afuera, el Jaguar blanco parece uno más, salvo por un detalle: en su techo, una especie de torreta con sensores y cámaras 360 rotativas anticipa que este no es un auto común.

Todo comienza desde el celular

El viaje se activa desde el teléfono móvil. Una app guía el proceso: desbloquear el auto, abrir las puertas y presionar “start” para comenzar el trayecto. Adentro, no hay volante, no hay pedales, no hay persona alguna al mando. Solo una consola digital que muestra el recorrido, la hora estimada de llegada y un mapa en tiempo real.

El asombro continúa cuando el auto frena en un semáforo, espera que la luz cambie a verde y retoma la marcha con fluidez. Todo, sin intervención humana.

El secreto detrás del funcionamiento está en los múltiples sensores que cubren el vehículo: en los costados, en la parte trasera, y sobre todo en el techo, donde una cámara 360 monitorea el entorno constantemente. El auto es capaz de detectar obstáculos, interpretar semáforos, leer giros e incluso esquivar vallas en la calle. Todo con una precisión quirúrgica.

El recorrido finaliza frente al estadio Mercedes-Benz, uno de los íconos de Atlanta. El auto se detiene, abre las puertas y se va solo. Waymo no solo conduce, también se regula, se orienta, se adapta. A través del GPS y sus sensores, elige siempre el camino más seguro. La app facilita todo: desde la elección del destino hasta la regulación del clima interior.

Este vehículo autónomo ya está circulando en calles reales, con usuarios reales y escenarios imprevistos, y lo hace con una eficiencia y seguridad que sorprende.