Pozones de Caleufú: una maravilla natural oculta en Neuquén

El Río Caleufú es uno de los tesoros que la Patagonia ofrece a turistas y locales. Son 50 kilómetros para explorar, y el verano es sin duda, el mejor momento para hacerlo.

Hay un sector del Rio que se angosta, en el que la naturaleza hizo un trabajo casi artístico. El agua del río fue erosionando las piedras de manera caprichosa y azarosa, dando lugar a túneles y pozones de gran profundidad. Una suerte de piletones naturales.

Foto: Behance

La forma redondeada de las rocas permiten disfrutar de grandes ollas de un hermoso color turquesa. El agua es tan cristalina que permite ver las truchas que lo habitan en movimiento.

Por la tranquilidad de sus aguas, en esta zona del río, se puede pescar con equipos livianos. También se puede descansar sobre sus enormes piedras y disfrutar del sol, o bien de la sombra que brindan los árboles.

La aventura se completa con un paisaje paradisíaco, compuesto por las montañas como telón de fondo. Sobre ese fondo se dibujan pinares y también vegetación silvestre en abundancia.

Foto: TripAdvisor

Para llegar a los Pozones del Caleufú, hay que salir de San Martín de los Andes y recorrer 27 km por la Ruta 40. Luego, a mano izquierda, se toma la RP 63 durante 15 km aproximadamente, hasta llegar a Villa Meliquina. Luego de bordear su lago, se llega a una bifurcación en la que hay que doblar hacia la izquierda y comienza un camino de ripio. Dos kilómetros después, hay un estacionamiento para dejar el auto. Ahí se encuentra la bajada al río, que se hace caminando sobre las enormes piedras.

Si bien el lugar es una joya porque es poco conocido y no muy concurrido, hay que tener mucho cuidado. Es una zona que no está señalizada y en la que no hay señal de celular.

