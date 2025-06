Zohran Mamdani, la nueva estrella demócrata que sorprende a Nueva York

Zohran Mamdani, un asambleísta estatal de Queens de 33 años, logró una victoria inesperada en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, al derrotar al veterano político Andrew Cuomo, de 67 años, en un resultado que resonó como un terremoto político en Estados Unidos.

Según reportes de The New York Times y The Guardian, Mamdani, un socialista demócrata respaldado por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, obtuvo el 43.5 por ciento de los votos en la primera ronda del sistema de votación por elección clasificada, frente al 36.4 por ciento de Cuomo, quien aceptó la derrota la misma noche

Nacido el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, Mamdani llegó a Nueva York a los siete años junto a su familia.

Hijo de Mahmood Mamdani, un reconocido académico indio-ugandés, y de Mira Nair, una célebre cineasta indio-estadounidense, creció en un entorno intelectual y multicultural.

Graduado del Bowdoin College en 2014, trabajó como defensor de viviendas asequibles y productor de música rap antes de ingresar a la política.

En 2020, fue elegido asambleísta estatal por el distrito 36 de Queens, tras derrotar a una incumbente demócrata de larga data, y se convirtió en miembro activo de los Socialistas Demócratas de América (DSA).

Mamdani se destaca por su activismo: en 2021, participó en una huelga de hambre de 15 días para apoyar a taxistas endeudados, logrando un alivio de deuda de 450 millones de dólares.

En 2023, realizó otra huelga de hambre de cinco días para exigir un alto al fuego en Gaza, una postura que generó críticas de algunos líderes judíos por su fuerte apoyo a la causa palestina, aunque él ha rechazado acusaciones de antisemitismo

Campaña progresista y disruptiva

La campaña de Mamdani se centró en combatir la crisis de asequibilidad en Nueva York, con propuestas audaces que resonaron entre jóvenes, comunidades inmigranes y trabajadoras de clase media. Prometió congelar las rentas en viviendas estabilizadas, ofrecer buses urbanos gratuitos, universal childcare, abrir supermercados municipales para controlar precios de alimentos y construir 100,000 viviendas asequibles, todo financiado mediante impuestos a los más ricos y corporaciones.

Su habilidad para conectar en redes sociales, con videos virales en TikTok y discursos en español y urdu, le permitió llegar a votantes tradicionalmente marginados, especialmente en barrios como Flushing y Corona en Queens.

A pesar de ser criticado por su inexperiencia y por propuestas consideradas utópicas por oponentes como Cuomo y el establishment demócrata, Mamdani construyó una coalición diversa de votantes blancos, asiáticos, latinos y musulmanes, impulsada por un masivo esfuerzo de movilización en las calles.

Su mensaje de esperanza y cambio frente a la “política corrupta del pasado” caló hondo en un electorado desencantado tras la reelección de Donald Trump en 2024.

Implicaciones políticas

La victoria de Mamdani no solo frustró el intento de regreso político de Cuomo, quien había renunciado como gobernador en 2021 por acusaciones de acoso sexual, sino que también señaló un giro hacia la izquierda en el Partido Demócrata.

Su triunfo, descrito como “un modelo para los demócratas que buscan un camino contra Trump”, revitalizó al ala progresista en un momento crítico para el partido, tras las derrotas de 2024.

Si gana las elecciones generales del 4 de noviembre, Mamdani sería el primer alcalde de Nueva York, además del segundo asociado con la DSA.

Sin embargo, el camino no será fácil. Enfrentará al actual alcalde Eric Adams, que compite como independiente tras escándalos de corrupción, al republicano Curtis Sliwa y posiblemente a Cuomo, quien no descartó postularse como independiente.

Además, sus propuestas enfrentan resistencia de sectores empresariales, que temen los aumentos de impuestos.

Una voz para el cambio

Con su lema “una ciudad que funcione para todos”, Mamdani se presenta como un líder que combina idealismo con acción concreta.

En su discurso de victoria, citando a Nelson Mandela, dijo: “Siempre parece imposible hasta que se hace. Amigos, lo hemos hecho”.

Su ascenso refleja el deseo de una nueva generación de votantes por un liderazgo que enfrente la desigualdad y resista las políticas de la era Trump.

Mientras Nueva York espera los resultados finales de la votación clasificada, Mamdani ya es una figura que redefine el futuro del Partido Demócrata.