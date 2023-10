Cinco curiosidades de Roma, una de las ciudades más bellas pese a sus contrastes

Alberto Roselli

Horas antes de que comience el Sínodo de la Sinodalidad de la Iglesia Católica, el periodista Alberto Roselli, uno de los enviados especiales de Cadena 3 a Roma, detuvo su mirada en cinco curiosidades que le llamaron la atención en “La Ciudad Eterna”.

1. En la zona histórica, sobre todo en el Vaticano y la ciudad vieja de Roma, hay gran cantidad de fuentes de agua pública, que son de la época de los emperadores y es potable y muy fresca.

2. El sistema de limpieza es insuficiente y la ciudad está sucia, quizás por la presencia de tantos turistas todo el año. Los barrenderos usan un tipo de escoba muy pintoresca, que en Argentina se conoce como “pichana” o “pichanilla”, que son ramas secas atadas a un palo más grande.

3. Los romanos son muy amables y no se hartan de los turistas. Ahora bien, manejan como los argentinos, pero con mucha más conciencia: así como no tienen problemas en estacionar en doble o triple mano, incluso los móviles de la policía, y tampoco en girar a la izquierda sin avisar en una avenida, si un peatón baja de la vereda, aun con semáforo en rojo, se detienen. Es carísima la multa por atropellar a un peatón, aun cuando no tenga prioridad. No es virtud, sino multa y así funcionamos.

4. Las estatuas. Además de las de miles de años, hay nuevas. Hay una serie en bronce de tamaño natural, que comenzó a hacerse en 2005, del escultor canadiense Timothy Schmalz, que evocan las temáticas que el papa Francisco viene proponiendo: hombres de la calle, enfermos, presos, migrantes. En algunas, cuando uno mira los pies o manos, tienen las llagas de Cristo. Francisco dice siempre que “en el más necesitado está Jesús”. Hay una en la Plaza de San Pedro, que es imperdible: una gran barca llena de gente de todos los tiempos, religiones y condiciones, que habla de los migrantes que buscan un mejor futuro, y, en el centro, se ven las alas de un ángel. Aquél que atraviesa esa periferia existencial está cuidado por Dios también.

5. Las sirenas de las ambulancias, muy estridentes, se escuchan durante toda noche y forman parte del folclore de la ciudad.

Roma es una de las capitales más acogedoras y bellas del mundo, aun con todos sus errores.

