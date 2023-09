Ángel Rossi: "Ser cardenal es un ámbito universal, pero sin perder lo local"

El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, fue designado como cardenal este sábado por el papa Francisco en el Vaticano. De la ceremonia, se crearon además otros 20 purpurados entre los que se incluyen al cordobés Víctor "Tucho" Fernández y al porteño Luis Dri.

Con las nuevas creaciones, el Papa confirma la universalidad y descentralización de los cardenales que pueden elegir a un futuro pontífice. De los 137 eventuales votantes en un nuevo cónclave, en el que habría representados 71 países, solo 52 purpurados serían europeos.

Ángel Rossi habló este sábado con Cadena 3 y se mostró agradecido por la confianza del Papa en esta nueva tarea encomendada. "Se juntan varios sentimientos, uno es el agradecimiento por la confianza casi descarada que pone el Papa en uno y después sobre todo el sentimiento de nuestra gente".

Y añadió: "Siempre he sentido que estos espacios son de servicio y el servicio para nosotros está unido a los rostros de nuestra gente, sino, lo nuestro no tiene sentido. He estado toda esta mañana en oración y siguiendo la palabra del Papa y ha recorrido mi corazón los rostros de toda nuestra gente".

Sostuvo que el ser cardenal es un ámbito universal que no debe perder lo local. "No se tiene que perder y para mí lo local ciertamente es nuestra Córdoba, así que allá vamos a seguir trabajando".

"Soy un miembro más del Sínodo, que es un mes de reflexión", finalizó.

Los nuevos purpurados se suman a los otros cuatro argentinos que ya forman parte del Colegio Cardenalicio: el exprefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales Leonardo Sandri; el exarzobipo porteño Mario Poli; el arzobispo emérito de Tucumán Luis Villalba y el ex titular de la arquidiócesis de Paraná Estanislao Karlic.

Entrevista de Sergio Suppo, enviado especial de Cadena 3 a Vaticano.