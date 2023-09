"Tucho" Fernández: "Ser cardenal es secundario; pienso en el bien del pueblo"

El papa Francisco creó este sábado 21 nuevos cardenales, entre ellos tres argentinos, a quienes convocó a trabajar junto al resto de los purpurados por un "proyecto común" en la Iglesia. Se trata de un nuevo gesto de renovación de la Curia romana, con el que busca universalizar al cuerpo que deberá elegir a su sucesor y reducir la influencia de Europa entre los eventuales votantes de un nuevo pontífice.

En esa oficialización, están los argentinos Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi y el fraile Luis Dri, de 96 años, quien no estuvo presente y recibirá las insignias en Buenos Aires.

"Tucho" Fernández dijo en diálogo con Cadena 3 que la tarea que le encomendó el papa Francisco es muy importante, aunque sostuvo que su rol como cardenal es secundario.

"Algunos lo pueden tomar como una especie de honor, pero este color rojo que me toca llevar ahora, es la sangre que se entrega. Entonces el mensaje que me dan es, 'ponete las pilas, entregalo todo. No te dediques a pensar en vos mismo, pensá en el bien del pueblo de Dios y dalo todo'. Prefiero tomarlo de esta manera", explicó.

Fernández es oriundo de la localidad cordobesa de Alcira Gigena y dijo sentirse muy cordobés. "Mi pueblo es de 5.000 habitantes. Allí crecí y uno tiene un trato con la gente de tanta familiaridad. Yo era el 'Tuchito', el hijo de 'Tucho'. Nos conocemos todos. Si quieren conocer mis defectos, vayan a mi pueblo y pregunten porque ahí seguro que los conocen", bromeó.

Pese a aseverar que se siente muy cordobés, añadió: "No soy tan cordobés como Ángel Rossi, porque él sí es un cordobés de pura cepa".

Con las nuevas creaciones, el Papa Francisco confirma la universalidad y descentralización de los cardenales que pueden elegir a un futuro pontífice. De los 137 eventuales votantes en un nuevo cónclave, en el que habría representados 71 países, solo 52 purpurados serían europeos.

Los nuevos purpurados se suman a los otros cuatro argentinos que ya forman parte del Colegio Cardenalicio: el exprefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales Leonardo Sandri; el exarzobipo porteño Mario Poli; el arzobispo emérito de Tucumán Luis Villalba y el ex titular de la arquidiócesis de Paraná Estanislao Karlic.

Entrevista de Sergio Suppo, enviado especial de Cadena 3 a Vaticano.