En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en Vaca Muerta

Invitan a profesionales a trabajar en Añelo: "Acá hay oportunidades para todos"

  

20/08/2025 | 10:42Redacción Cadena 3

FOTO: Invitan a profesionales a trabajar en Añelo: "Acá hay oportunidades para todos".

  1.

    Audio. Invitan a profesionales a trabajar en Añelo: "Acá hay oportunidades para todos"

    Siempre Juntos

    Episodios

Fernando Genesir Por Fernando Genesir

Estamos en Añelo, en Neuquén, y cada vez que me preguntan los oyentes, mis amigos que saben que estoy acá, mi familia, les digo que esto es una revolución. Es como si vos estuvieras en otro país, por todo lo que ves, por toda la actividad, por los camiones, las camionetas, los tractores, la maquinaria que va hacia los campos donde se hacen las perforaciones de los pozos, por las empresas, por la gente de todo el país, por la gente de todo el mundo.

Ayer en el campamento de YPF había gente de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, todos trabajando para YPF y Chevron. Es impresionante lo que está pasando acá.

Y leía mensajes de los oyentes que decían, ¿hay trabajo? Sí, hay trabajo, un montón de trabajo.

Por eso vinimos acá, también como parte de la Argentina posible que queremos mostrar. Y además de toda la actividad de petróleo y gas, hablé con gente que vive en Añelo, que está a muy pocos kilómetros de los campos de perforación, de donde se saca el gas y el petróleo no convencional.

En ese marco, hablé con Fabio Jiménez, que tiene una gomería que se llama "El Pampita" en Añelo desde hace muchos años. Fabio me contó que se vino con su papá en 1996, y cuando llegó con su padre había 1500 habitantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Acá es un lugar muy bueno para trabajar y para hacer un futuro. Me encantaría que vengan profesionales, que vengan chicos recién recibidos, porque acá hay oportunidades de trabajo para todos", comentó.

En ese sentido, aseguró que son bienvenidos de todas las profesiones, sobre todo médicos e ingenieros, docentes, enfermeros, arquitectos, pediatras, entre otros.

A su vez, aseguró que no todo el trabajo disponible tiene que ver con el rubro del petróleo y del gas.

Añelo creció tanto que faltan todos estos profesionales que decía Fabio. También hay que decirlo, no es cuestión de probar suerte porque en Añelo falten profesionales, debido a que la vivienda es muy cara, el alquiler es muy caro y no hay mucha infraestructura.

Me parece que se está armando una nueva ciudad de aquel pueblo de 1.500 habitantes que conoció Fabio, a los 40.000 que tiene hoy, y a todo el movimiento y toda la demanda de la gente que viene y trabaja en el lugar.

Lo más visto

Sociedad

Sociedad

Cultura. Pablo Javkin presentó la Feria del Libro 2025

El intendente presentó la Feria Internacional del Libro Rosario 2025, que se realizará del 15 al 25 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa, destacando la reapertura del espacio y la inauguración de la Tecnoteca como parte de los festejos por el tricentenario de la ciudad.

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho