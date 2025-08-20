Invitan a profesionales a trabajar en Añelo: "Acá hay oportunidades para todos"

Por Fernando Genesir

Estamos en Añelo, en Neuquén, y cada vez que me preguntan los oyentes, mis amigos que saben que estoy acá, mi familia, les digo que esto es una revolución. Es como si vos estuvieras en otro país, por todo lo que ves, por toda la actividad, por los camiones, las camionetas, los tractores, la maquinaria que va hacia los campos donde se hacen las perforaciones de los pozos, por las empresas, por la gente de todo el país, por la gente de todo el mundo.

Ayer en el campamento de YPF había gente de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, todos trabajando para YPF y Chevron. Es impresionante lo que está pasando acá.

Y leía mensajes de los oyentes que decían, ¿hay trabajo? Sí, hay trabajo, un montón de trabajo.

Por eso vinimos acá, también como parte de la Argentina posible que queremos mostrar. Y además de toda la actividad de petróleo y gas, hablé con gente que vive en Añelo, que está a muy pocos kilómetros de los campos de perforación, de donde se saca el gas y el petróleo no convencional.

En ese marco, hablé con Fabio Jiménez, que tiene una gomería que se llama "El Pampita" en Añelo desde hace muchos años. Fabio me contó que se vino con su papá en 1996, y cuando llegó con su padre había 1500 habitantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Acá es un lugar muy bueno para trabajar y para hacer un futuro. Me encantaría que vengan profesionales, que vengan chicos recién recibidos, porque acá hay oportunidades de trabajo para todos", comentó.

En ese sentido, aseguró que son bienvenidos de todas las profesiones, sobre todo médicos e ingenieros, docentes, enfermeros, arquitectos, pediatras, entre otros.

A su vez, aseguró que no todo el trabajo disponible tiene que ver con el rubro del petróleo y del gas.

Añelo creció tanto que faltan todos estos profesionales que decía Fabio. También hay que decirlo, no es cuestión de probar suerte porque en Añelo falten profesionales, debido a que la vivienda es muy cara, el alquiler es muy caro y no hay mucha infraestructura.

Me parece que se está armando una nueva ciudad de aquel pueblo de 1.500 habitantes que conoció Fabio, a los 40.000 que tiene hoy, y a todo el movimiento y toda la demanda de la gente que viene y trabaja en el lugar.