FOTO: Verstappen domina para ganar el Gran Premio de Italia, su primer triunfo desde mayo

Max Verstappen dominó para ganar el Gran Premio de Italia este domingo, por delante de los contendientes al título y compañeros de equipo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Fue la primera victoria de Verstappen desde mayo, y solo la tercera de la temporada, para conocer un espectacular fin de semana en Monza para el cuatro veces campeón del mundo, quien tuvo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 el sábado para reclamar la pole.

Norris fue segundo, reduciendo la diferencia con Piastri en la carrera por el título a 31 puntos. Había comenzado el día a 34 unidades del piloto australiano en la clasificación general.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) tuvieron actuaciones sólidas en la carrera de casa del equipo. Animado por los apasionados tifosi vestidos de rojo, Leclerc terminó cuarto mientras que Hamilton avanzó a través del campo al inicio para cruzar la línea en sexto lugar.