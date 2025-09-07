Verstappen domina para ganar el Gran Premio de Italia, su primer triunfo desde mayo
El piloto de Red Bull logró un contundente triunfo en el Gran Premio de Italia, su primera victoria desde mayo, superando a Lando Norris y Oscar Piastri, quienes pelean por el título.
07/09/2025 | 11:49Redacción Cadena 3
FOTO: Verstappen domina para ganar el Gran Premio de Italia, su primer triunfo desde mayo
Max Verstappen dominó para ganar el Gran Premio de Italia este domingo, por delante de los contendientes al título y compañeros de equipo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.
Fue la primera victoria de Verstappen desde mayo, y solo la tercera de la temporada, para conocer un espectacular fin de semana en Monza para el cuatro veces campeón del mundo, quien tuvo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 el sábado para reclamar la pole.
Norris fue segundo, reduciendo la diferencia con Piastri en la carrera por el título a 31 puntos. Había comenzado el día a 34 unidades del piloto australiano en la clasificación general.
Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) tuvieron actuaciones sólidas en la carrera de casa del equipo. Animado por los apasionados tifosi vestidos de rojo, Leclerc terminó cuarto mientras que Hamilton avanzó a través del campo al inicio para cruzar la línea en sexto lugar.
Lectura rápida
¿Quién ganó el Gran Premio de Italia?
Max Verstappen ganó la carrera, logrando su primer triunfo desde mayo.
¿Quiénes fueron sus principales competidores?
Lando Norris y Oscar Piastri, compañeros de equipo en McLaren, fueron los principales competidores.
¿Cuándo se llevó a cabo la carrera?
La carrera se llevó a cabo el domingo en Monza.
¿Cómo fue el desempeño de los otros pilotos?
Charles Leclerc terminó en cuarto lugar y Lewis Hamilton en sexto lugar tras buenas actuaciones.
¿Qué logró Verstappen en la clasificación previa?
Verstappen estableció la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula Uno durante la clasificación.
[Fuente: AP]