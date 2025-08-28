Verstappen da la bienvenida a Sergio Pérez, quien vuelve a la F1 con Cadillac

Max Verstappen expresó su felicidad por ver a su excompañero mexicano Sergio Pérez volver a la Fórmula Uno para un "nuevo comienzo" en el equipo Cadillac en 2026. Verstappen afirmó que la experiencia de Pérez será un gran activo para el equipo, que se unirá a la parrilla como el undécimo equipo el próximo año, aunque ni él ni Valtteri Bottas, seleccionado también por Cadillac, contarán con un asiento de carrera en 2025.

“Cuando vi que salió la noticia, le envié un mensaje”, comentó Verstappen este jueves, justo antes del Gran Premio de los Países Bajos. “Por supuesto, estoy muy feliz por él de que consiguió un asiento”, agregó. El cuatro veces campeón del mundo desestimó las sugerencias de que el decepcionante final de Pérez con Red Bull el año pasado, que lo llevó a ser descartado tras malos resultados, podría influir en su desempeño al regresar a la F1.

“Ahora es un nuevo comienzo. No se trata de la mitad de una temporada. Eso no define lo que puedes hacer. Creo que él también lo toma con bastante facilidad. Algunas personas tal vez se preocupan un poco más por eso, pero para Checo (Pérez), es un nuevo comienzo”, manifestó Verstappen.

“Estás emocionado —nuevos coches, coches completamente nuevos (bajo las regulaciones cambiadas de 2026) también. Ha demostrado muchas cosas grandiosas, incluso antes de llegar a Red Bull, y durante los tiempos en Red Bull. Así que simplemente entra allí, disfrútalo de nuevo y pásalo bien”, agregó el piloto.

Pérez debutó en la F1 en 2011 y Verstappen indicó que sus años de experiencia en varios equipos y los cambios de regulación serán “muy valiosos” para Cadillac. En un podcast de junio, Pérez afirmó que le habían dicho que Red Bull lamentaba la decisión de dejarlo ir. Su reemplazo, Liam Lawson, estuvo apenas dos carreras este año, tras lo cual Yuki Tsunoda asumió su lugar, posicionándose en el puesto 18 en la clasificación con diez carreras por disputar.