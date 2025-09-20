Franco Colapinto enfrenta un fin de semana complicado tras chocar este sábado en el marco de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Este domingo, largará la carrera en la posición 16.

El piloto argentino, que se encontraba en el puesto 15, chocó su auto en la curva número cinco mientras intentaba esquivar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien también había perdido el control de su vehículo.

Según los informes, Colapinto venía bien en la clasificación hasta ese momento. Sin embargo, tras el incidente, el equipo debe evaluar los daños en el auto, ya que un golpe lateral puede afectar el eje trasero y otros componentes cruciales.

/Inicio Código Embebido/

Video. GP de Azerbaiyán: Colapinto chocó en la clasificación y largará 16º el domingo Una mañana para todos Episodios

/Fin Código Embebido/

El accidente ocurrió en el circuito callejero de Bakú, que es conocido por ser motor dependiente, lo que complica aún más la situación para el equipo Alpine. Esto significa que, aunque el auto tenga un buen rendimiento en las rectas, pierde tiempo en las curvas lentas.

Colapinto no solo se enfrenta a la posibilidad de penalizaciones si necesita cambiar piezas, sino que también se ve afectado por la competencia interna.

Con el accidente, el futuro inmediato de Colapinto en la carrera se torna incierto, y el equipo debe tomar decisiones rápidas para maximizar su rendimiento en el Gran Premio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Franco Reale.