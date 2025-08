Franco Colapinto sobre la presión en la Fórmula 1: "Siempre está presente"

Franco Colapinto, piloto argentino, se prepara para la prueba libre número 1 del Gran Premio de Hungría.

En declaraciones recientes, el joven talento compartió sus reflexiones sobre la presión en la Fórmula 1.

"La presión siempre está en la Fórmula 1, siempre está y es algo con lo que los pilotos viven. Eso a mí no me importa; me importa que no estoy yendo rápido cuando quiero ir rápido".

El piloto también mencionó que la presión afecta no solo a él, sino a todo el equipo: "Es verdad que está costando un poco por ahora. Esa presión no recae en mí solamente, sino también en todo el equipo y en todo el entorno".

A pesar de las dificultades, Colapinto se mostró optimista sobre su evolución: "Creo que si seguimos así, en algún momento va a cortarse la racha y va a llegar".