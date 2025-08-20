El mensaje de Gasly que ilusiona a los fanáticos de Alpine y a Colapinto
El compañero del piloto argentino habló sobre el auto y aseguró: “Lo estoy trabajando con Briatore”.
20/08/2025 | 21:05Redacción Cadena 3
FOTO: Pierre Gasly, el piloto francés de Alpine.
El compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine en la Fórmula 1, Pierre Gasly dio declaraciones que ilusionaron a los fanáticos de cara a la próxima temporada.
El rendimiento de Alpine este año en la Fórmula 1 no fue el deseado, pero la escudería confía que el “sacrificio” de la temporada dará frutos en la próxima.
Las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 le permitirán a Alpine dar un salto de calidad en la categoría, sumado a los nuevos motores Mercedes que reemplazarán a los de Renault desde enero.
/Inicio Código Embebido/
Vacaciones del piloto argentino en Europa. Colapinto disfruta de sus vacaciones manejando una moto de agua en España
La Máxima se encuentra en receso y el piloto argentino no descansa. Apareció manejando una moto de agua en España, compartido por el productor Bizarrap.
/Fin Código Embebido/
"Por lo que vi hasta ahora, desde el punto de vista del equipo, la estructura de la fábrica y la motivación ligada a los resultados que vamos a obtener para el próximo año, todo es muy alentador", declaró Gasly a RacingNews365.
"Estoy seguro de que cuando llegue enero habrá muchos problemas con los coches completamente nuevos, el motor nuevo, etc. Pero debo decir que hasta ahora estoy bastante impresionado con lo que he visto del equipo", agregó.
Gasly también aseguró que cuando tenga un auto ganador podrá ganar la carrera. "Estoy seguro de que mi hora llegará", dijo.
"Estoy trabajando ahora mismo con Flavio Briatore para asegurarme de conseguir un coche ganador para el año que viene", agregó.
Lectura rápida
¿Quién hizo declaraciones sobre la próxima temporada de Fórmula 1?
Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine.
¿Qué espera Alpine de la próxima temporada?
Confían en que el sacrificio de la temporada dará frutos en la próxima.
¿Qué novedades tendrá Alpine en 2024?
Nuevas regulaciones y nuevos motores Mercedes que reemplazarán a los de Renault.
¿Qué opinó Gasly sobre el equipo?
Se mostró alentador e impresionado con lo que ha visto hasta ahora.
¿Con quién trabaja Gasly para conseguir un coche ganador?
Está trabajando con Flavio Briatore.