En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

San Martín (T) vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

El mensaje de Gasly que ilusiona a los fanáticos de Alpine y a Colapinto

El compañero del piloto argentino habló sobre el auto y aseguró: “Lo estoy trabajando con Briatore”. 

20/08/2025 | 21:05Redacción Cadena 3

FOTO: Pierre Gasly, el piloto francés de Alpine.

El compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine en la Fórmula 1, Pierre Gasly dio declaraciones que ilusionaron a los fanáticos de cara a la próxima temporada.

El rendimiento de Alpine este año en la Fórmula 1 no fue el deseado, pero la escudería confía que el “sacrificio” de la temporada dará frutos en la próxima.

Las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 le permitirán a Alpine dar un salto de calidad en la categoría, sumado a los nuevos motores Mercedes que reemplazarán a los de Renault desde enero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Por lo que vi hasta ahora, desde el punto de vista del equipo, la estructura de la fábrica y la motivación ligada a los resultados que vamos a obtener para el próximo año, todo es muy alentador", declaró Gasly a RacingNews365.

"Estoy seguro de que cuando llegue enero habrá muchos problemas con los coches completamente nuevos, el motor nuevo, etc. Pero debo decir que hasta ahora estoy bastante impresionado con lo que he visto del equipo", agregó.

Gasly también aseguró que cuando tenga un auto ganador podrá ganar la carrera. "Estoy seguro de que mi hora llegará", dijo.

"Estoy trabajando ahora mismo con Flavio Briatore para asegurarme de conseguir un coche ganador para el año que viene", agregó.

Lectura rápida

¿Quién hizo declaraciones sobre la próxima temporada de Fórmula 1?
Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine.

¿Qué espera Alpine de la próxima temporada?
Confían en que el sacrificio de la temporada dará frutos en la próxima.

¿Qué novedades tendrá Alpine en 2024?
Nuevas regulaciones y nuevos motores Mercedes que reemplazarán a los de Renault.

¿Qué opinó Gasly sobre el equipo?
Se mostró alentador e impresionado con lo que ha visto hasta ahora.

¿Con quién trabaja Gasly para conseguir un coche ganador?
Está trabajando con Flavio Briatore.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho