El mensaje de Gasly que ilusiona a los fanáticos de Alpine y a Colapinto

El compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine en la Fórmula 1, Pierre Gasly dio declaraciones que ilusionaron a los fanáticos de cara a la próxima temporada.

El rendimiento de Alpine este año en la Fórmula 1 no fue el deseado, pero la escudería confía que el “sacrificio” de la temporada dará frutos en la próxima.

Las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 le permitirán a Alpine dar un salto de calidad en la categoría, sumado a los nuevos motores Mercedes que reemplazarán a los de Renault desde enero.

"Por lo que vi hasta ahora, desde el punto de vista del equipo, la estructura de la fábrica y la motivación ligada a los resultados que vamos a obtener para el próximo año, todo es muy alentador", declaró Gasly a RacingNews365.

"Estoy seguro de que cuando llegue enero habrá muchos problemas con los coches completamente nuevos, el motor nuevo, etc. Pero debo decir que hasta ahora estoy bastante impresionado con lo que he visto del equipo", agregó.

Gasly también aseguró que cuando tenga un auto ganador podrá ganar la carrera. "Estoy seguro de que mi hora llegará", dijo.

"Estoy trabajando ahora mismo con Flavio Briatore para asegurarme de conseguir un coche ganador para el año que viene", agregó.