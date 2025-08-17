Colapinto disfruta de sus vacaciones manejando una moto de agua en España

FOTO: Franco Colapinto a bordo de una moto de agua en españa. (Foto NA: redes)

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se encuentra en pleno receso de la Fórmula 1 y lejos de aprovechar los días para descansar, apareció manejando una moto de agua en España.

Bizarrap, productor argentino y uno de los máximos referentes de la música urbana en español actualmente, compartió en sus historias de Instagram un video del rosarino a bordo de un vehículo acuático a altas velocidades.

Mientras aguarda por el retorno de la máxima categoría del automovilismo a las competencias, que tendrá lugar en el Gran Premio de Países Bajos el último fin de semana de agosto, el corredor de 22 años se prepara para encarar la segunda parte de la temporada, donde deberá mostrar un gran nivel si quiere mantener un puesto en la escudería francesa para 2026.

No obstante, por restricciones de la FIA, los pilotos no pueden realizar ninguna actividad que pueda influir en el rendimiento de los autos. En tanto, Colapinto no pudo dejar de lado su pasión por el manejo y lo trasladó a una moto de agua.