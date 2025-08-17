Colapinto disfruta de sus vacaciones manejando una moto de agua en España
La Máxima se encuentra en receso y el piloto argentino no descansa. Apareció manejando una moto de agua en España, compartido por el productor Bizarrap.
17/08/2025 | 15:08Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto a bordo de una moto de agua en españa. (Foto NA: redes)
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se encuentra en pleno receso de la Fórmula 1 y lejos de aprovechar los días para descansar, apareció manejando una moto de agua en España.
Bizarrap, productor argentino y uno de los máximos referentes de la música urbana en español actualmente, compartió en sus historias de Instagram un video del rosarino a bordo de un vehículo acuático a altas velocidades.
Mientras aguarda por el retorno de la máxima categoría del automovilismo a las competencias, que tendrá lugar en el Gran Premio de Países Bajos el último fin de semana de agosto, el corredor de 22 años se prepara para encarar la segunda parte de la temporada, donde deberá mostrar un gran nivel si quiere mantener un puesto en la escudería francesa para 2026.
No obstante, por restricciones de la FIA, los pilotos no pueden realizar ninguna actividad que pueda influir en el rendimiento de los autos. En tanto, Colapinto no pudo dejar de lado su pasión por el manejo y lo trasladó a una moto de agua.
Lectura rápida
¿Qué hizo Colapinto en sus vacaciones? Manejó una moto de agua en España durante su receso en la Fórmula 1.
¿Quién compartió el video de Colapinto? El productor argentino Bizarrap mostró el video en sus redes sociales.
¿Cuántos años tiene Colapinto? El piloto argentino tiene 22 años.
¿Cuándo regresa la Fórmula 1? El regreso está programado para el último fin de semana de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.
¿Qué restrictiva y quien la impone? La FIA prohíbe a los pilotos realizar actividades que puedan influir en el rendimiento de los autos.
[Fuente: Noticias Argentinas]