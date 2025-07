El divertido momento entre Colapinto y Fernando Alonso antes del GP de Bélgica

Este fin de semana, Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Bélgica en el icónico circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto argentino participó de la conferencia de prensa previa a la carrera junto al español Fernando Alonso y vivieron un divertido momento por una chicana de Colapinto.

El argentino aprovechó una de las preguntas realizada por la prensa para reírse de la experiencia de Alonso en la Fórmula 1.

The banter between Franco and Fernando! ??#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/UBFgJHv5v3