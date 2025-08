Colapinto reconoció que fue "un buen día" y destacó que la estrategia será clave

Luego de la Clasificación del Gran Premio de Hungría, el piloto argentino Franco Colapinto mostró su entusiasmo por su largada desde el puesto 14 de cara a la carrera principal de este fin de semana, pero expresó una crítica en contra de su monoplaza.

En el arranque de su declaración, Colapinto dijo contento que fue una buena Qualy. "Fui bien en la FP3, dimos un pasito. En Q1 hice dos vueltas muy buenas. En la Q2 no tuve grip, no sé qué pasó. Son momentos que el auto se desconecta un poco y nos cuesta toda la vuelta. Paso de un auto que se siente bien a uno que es difícil de manejar. Esa inconsistencia me está costando”, contó el argentino a los medios.

/Inicio Código Embebido/

"Franco Colapinto"



Porque pasó a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Hungría. Nadie le tenía fe a Franquito pero el tipazo hizo una vuelta en pija y le alcanzó para llegar a la Q2 con ese Alpine de mierda. Lo lloran los nenazos.

pic.twitter.com/FZRzkUF9KP — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 2, 2025

/Fin Código Embebido/

"Es una buena qualy, dimos un buen paso en unas cosas que entendimos en el auto. Hay que seguir trabajando; fue un buen día", expresó el corredor de la escudería Alpine.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, en su análisis no solo resaltó las cosas positivas, el pilarense manifestó descontento con su monoplaza, la misma venía arrastrando una serie de inconvenientes que lo perjudicaron. "Pasamos de un auto que se sentía bien... a un auto que de nuevo es difícil de manejar. Es un poco inconsistente y creo que eso es lo que más me está costando, pero hay que seguir trabajando", explicó Franco Colapinto.

"No está mal largar 14, hay que ver mañana (por el domingo). Tuve buen ritmo de carrera en los entrenamientos y eso me da expectativa e ilusión. Es difícil pasar acá, pero con una buena estrategia podremos ir para adelante”, cerró.

/Inicio Código Embebido/

"FUE UN BUEN DÍA". Las sensaciones de Franco Colapinto tras quedar 14° en la Qualy en Hungría.



?? #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nsOPmfHgPM — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2025

/Fin Código Embebido/