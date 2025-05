Colapinto, mano a mano con Cadena 3: "Estamos intentando mejorar el auto"

El rugido de los motores vuelve a encender la ilusión argentina en la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Imola, Franco Colapinto dialogó con Cadena 3 y compartió sus sensaciones antes de afrontar un nuevo desafío en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El piloto argentino no esquivó ningún tema y se mostró confiado en esta nueva etapa de su carrera, donde buscará consolidarse entre los grandes.

Desde Italia, Fran Reale, enviado especial de la radio más federal del país, fue protagonista de un mano a mano imperdible con Colapinto.

Con la bandera celeste y blanca como estandarte, Colapinto se prepara para acelerar a fondo en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.

#AHORA | Colapinto en Cadena 3



???"Estuve laburando mucho. Fue una época complicada. No la disfruté mucho. Estoy feliz de haber vuelto a la Fórmula 1"#ColapintoEnCadena3 pic.twitter.com/0SD7NdSpJg — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 15, 2025

Colapinto ya está listo para volver a la grilla de la Fórmula 1 este fin de semana en el circuito de Imola, esta vez como piloto del equipo Alpine. En diálogo con Cadena 3, expresó su felicidad por regresar a la máxima categoría del automovilismo tras un inicio de 2025 sin correr, y compartió cómo la experiencia de 2024 lo preparó para este nuevo desafío.

"Feliz con la oportunidad, feliz con haber vuelto Alpine y con muchas ganas de empezar", afirmó el joven argentino desde Imola, destacando la emoción de subirse nuevamente a un monoplaza de Fórmula 1.

Colapinto, que debutó en la categoría el año pasado con Williams en el Gran Premio de Italia en Monza, reconoció que los primeros meses de 2025 fueron "un poco duros" al no estar compitiendo. "Fue mi primer año que no estuve corriendo al principio de la temporada, y no es lindo cuando no estás arriba del auto, es bastante aburrido. Pero estoy feliz de estar de vuelta", señaló.

Kicking off an exciting week in Enstone ?? pic.twitter.com/ZJCUcY7qns — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 12, 2025

• Un nuevo desafío con Alpine

Colapinto se enfrenta ahora a un entorno completamente nuevo: un equipo diferente, un auto distinto y un grupo de ingenieros con métodos de trabajo desconocidos para él. "Todo es muy diferente. Trabajan de una forma muy distinta, los nombres, todo es completamente diferente a lo que estaba acostumbrado en Williams", explicó.

Sin embargo, el piloto destacó que la experiencia adquirida en las nueve carreras disputadas en 2024 con Williams le brinda "mucha más tranquilidad" para manejar aspectos como la prensa, el marketing y la dinámica de un fin de semana de Gran Premio. "Ya sé qué es lo que va a pasar, y eso te da calma para saber qué viene", aseguró.

El argentino también habló sobre su preparación en el simulador y las pruebas realizadas la semana pasada, que lo ayudaron a readaptarse físicamente a las exigencias de la Fórmula 1. "El simulador es lo más cercano al auto de la vida real, y el test me ayudó a llegar más fino físicamente, para acostumbrarme de vuelta al cuerpo", comentó.

Además, anticipó que circuitos como Imola y Mónaco, los próximos en el calendario, serán "muy duros físicamente" debido a la duración de las carreras. "Después de no haber manejado tanto tiempo, no podés entrenar el cuerpo para lo que vas a vivir arriba del auto durante dos horas", explicó, aunque confía en estar al 100% en pocas carreras.

• Una conexión especial con Italia

El regreso de Colapinto a la Fórmula 1 tiene un significado especial al producirse en Imola, un circuito donde ya triunfó en Fórmula 3 y Fórmula 2. "Italia la verdad que lo amo, no solo por la comida, sino por todo lo que me dio en automovilismo", afirmó en Cadena 3.

Recordó su debut en Monza el año pasado y sus victorias en ambos circuitos italianos, destacando que Imola es "un circuito increíble, de otro planeta, muy rápido, con unas bajadas con compresión muy lindas para manejar un auto de estos". El piloto se mostró entusiasmado por correr nuevamente en un trazado que conoce bien y que le trae "muy lindos recuerdos".

• El apoyo de Argentina y su mensaje a los hinchas

Colapinto también dedicó un momento para hablar del apoyo de los fanáticos argentinos, que este fin de semana volverán a levantarse temprano para seguirlo. "Me alegra mucho que todo el pueblo argentino vuelva a tener un piloto al que pueda apoyar, para disfrutar con la familia. Espero que lo disfruten tanto como yo", expresó.

El piloto destacó la importancia de tener un representante argentino en la Fórmula 1, algo que él no tuvo de niño, cuando admiraba a pilotos como Sergio "Checo" Pérez o Fernando Alonso. "Ojalá haya varios argentinos acá en Imola y en las carreras que siguen", agregó.

Consultado sobre cómo lo verán los nuevos espectadores, Colapinto no dio detalles sobre el diseño del auto de Alpine, pero sí dejó un mensaje claro: "Que lo disfruten, es un deporte muy lindo. Espero que vayan entendiendo un poco más, porque es complejo. Vamos a tratar de dar lo mejor posible".

Reconoció que el equipo Alpine "no está en un excelente momento con el auto" y que les "está costando bastante", pero enfatizó que el objetivo es enfocarse en mejorar carrera a carrera. "Hay que adaptarse al equipo, al auto, y con las carreras vamos a ir dando pasos para adelante", aseguró.

A pesar de la presión de un debut con un equipo nuevo, Colapinto se mostró relajado y confiado, incluso bromeando sobre su capacidad para dormir "como un bebé" antes de las carreras. "Con la experiencia del año pasado, estoy un poquito más tranquilo y esperando el momento", afirmó. Cuando se le preguntó en quién piensa antes de pisar el acelerador en la largada, su respuesta fue contundente: "En pasar a todo lo que tengo adelante", concluyó.

Informe de Franco Reale.