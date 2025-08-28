En vivo

Cadena 3 en la F1

Colapinto elogió a Mastantuono y recordó una divertida anécdota en el Bernabéu

El piloto argentino fue a ver al nuevo futbolista del Real Madrid en su debut ante el Osasuna en el mítico estadio del “Merengue”.  

28/08/2025 | 16:26

FOTO: Franco Colapinto vestido de Alpine.

Franco Colapinto aprovechó el párate de la Fórmula 1 para vacacionar por España y disfrutar de su tiempo libre. 

El piloto argentino estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu para presenciar la primera fecha de la Liga española, en la que el Real Madrid recibió al Osasuna.

En ese partido, se dio el debut como jugador "Merengue" de Franco Mastantuono, la joya argentina de solo 18 años que llegó al Real Madrid procedente desde River.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En aquel partido, "Mastan" ingresó en el segundo tiempo y tuvo unos buenos primeros minutos con la camiseta del Real Madrid.

El piloto, que ya está preparado para correr este fin de semana en Países Bajos para el GP de ese país, se refirió a su tocayo y lo llenó de elogios: "Un capo, la verdad que la rompió. Tuvo un buen debut, seguro está cumpliendo un sueño. Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel en el fútbol. Como argentino, te pone muy orgulloso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, Colapinto recordó una divertida anécdota que vivió en el estadio Santiago Bernabéu: "Fui a ver a Mastantuono y empezaron a gritar ‘Franco, Franco’ y yo decía ‘gracias, gracias’", contó entre risas en diálogo con ESPN.

Lectura rápida

¿Quién es Franco Colapinto? Es un piloto argentino de Fórmula 1 que aprovechó un receso para vacacionar en España.

¿Qué evento presenció en España? Asistió al partido de la Liga española donde el Real Madrid recibió al Osasuna.

¿Quién debutó en ese partido? Franco Mastantuono, un joven jugador argentino de 18 años que llegó al Real Madrid desde River.

¿Qué dijo Colapinto sobre Mastantuono? Elogió su debut, afirmando que le hace feliz ver a un argentino alcanzar el máximo nivel en el fútbol.

¿Qué anécdota compartió Colapinto? Contó que en el estadio, al escuchar su nombre, pensó que le gritaban a él y respondió "gracias".

