Colapinto elogió a Mastantuono y recordó una divertida anécdota en el Bernabéu

Franco Colapinto aprovechó el párate de la Fórmula 1 para vacacionar por España y disfrutar de su tiempo libre.

El piloto argentino estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu para presenciar la primera fecha de la Liga española, en la que el Real Madrid recibió al Osasuna.

En ese partido, se dio el debut como jugador "Merengue" de Franco Mastantuono, la joya argentina de solo 18 años que llegó al Real Madrid procedente desde River.

En aquel partido, "Mastan" ingresó en el segundo tiempo y tuvo unos buenos primeros minutos con la camiseta del Real Madrid.

El piloto, que ya está preparado para correr este fin de semana en Países Bajos para el GP de ese país, se refirió a su tocayo y lo llenó de elogios: "Un capo, la verdad que la rompió. Tuvo un buen debut, seguro está cumpliendo un sueño. Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel en el fútbol. Como argentino, te pone muy orgulloso".

"UN CAPO, LA VERDAD QUE LA ROMPIÓ. ME PONE MUY FELIZ QUE UN ARGENTINO LLEGUE AL MÁXIMO NIVEL". Colapinto dijo presente en el debut de Mastantuono en el Real Madrid vs. Osasuna y habló con Juan Fossarolli sobre las sensaciones de un gran día en el Bernabéu... ¡Orgullo Albiceleste!… pic.twitter.com/V4Y02OvD7Z — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2025

Además, Colapinto recordó una divertida anécdota que vivió en el estadio Santiago Bernabéu: "Fui a ver a Mastantuono y empezaron a gritar ‘Franco, Franco’ y yo decía ‘gracias, gracias’", contó entre risas en diálogo con ESPN.