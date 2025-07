Colapinto, a Cadena 3: "Hay que hablar de cómo mejorar el auto, no de pilotos"

FOTO: Colapinto: "Hay que hablar de cómo mejorar el auto, no de pilotos" (Foto: archivo).

Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, desde donde habló mano a mano con Cadena 3 en Silverstone.

El piloto argentino se mostró optimista y reflexionó sobre su desempeño y el futuro en la competencia, además de expresar su felicidad de estar donde está actualmente: "Para manejar en F1, Silverstone es de los circuitos más especiales y estoy feliz de estar acá".

Consultado sobre sus complicaciones en las prácticas de los viernes, comentó: "No me gustan los viernes. Hay algo que no va bien y estamos trabajando para tratar de entender qué es y mejorar en eso. Y es muy importante porque después hay un paso grande que estamos dando los sábados".

Además, el piloto habló sobre las especulaciones sobre su rendimiento: "Es momento de enfocarnos en mejorar el auto y no en hablar de los pilotos", señaló. E insistió "Después, obviamente cuando el auto empiece a andar bien, cuando seamos capaces de sumar puntos consistentemente, si yo no lo estoy haciendo, ahí capaz sí es un poco para hablar de los pilotos, pero creo que no estamos en un momento para hablar tanto de nosotros sino más de cómo mejorar el auto".

En ese sentido, reconoció que no está cómodo con el balance y dijo que su enfoque es encontrar estar comodidad con el auto. Y concluyó: "Hacemos muchos cambios de viernes a sábado y encontramos muchas cosas pero a veces no lo trasladamos de carrera a carrera, y es un poco lo que hay que trabajar".

Informe de Franco Reale.