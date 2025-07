Chelsea venció al Fluminense y se metió en la final del Mundial de Clubes

Chelsea venció a Fluminense en el marco del partido correspondiente a las semifinales del Mundial de Clubes 2025 y se metió en la final.

El encuentro que se jugó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey terminó 2-0 para los de Maresca con doblete de Joao Pedro.

