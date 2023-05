Bullrich negó que Rodríguez Larreta le haya pedido "declinar" su candidatura

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, negó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le haya pedido que decline su postulación y afirmó que irá "hasta el final en la contienda interna".

"No me lo pidió nadie, Larreta no me lo pidió. Yo tengo un compromiso con el pueblo argentino y la sociedad deposita en mí para hacer un cambio profundo, rotundo, consistente, valiente, sin medias tintas", enfatizó Bullrich.

En medio de las disputas internas de Juntos por el Cambio en torno a las candidaturas nacionales, la dirigente del PRO subrayó: "No solamente vamos hasta el final en la contienda interna sino que vamos a cumplir con todas y cada una de las cosas que hemos dicho para desarmar un Estado que tiene a los argentinos angustiados".

"Me juego todo. Tanto yo como todo el equipo nos jugamos todo", aseveró la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, quien remató: "A nadie se le ocurre bajarse del barco cuando estás en camino a la batalla".

Consultada acerca de si esperaba que el ex presidente realizara una definición más concreta acerca de qué candidato del PRO contaba con su apoyo, Bullrich respondió: "Yo no espero. La única definición que espero es la de la gente".

"Acá hay un equipo que se juega por el país. Tenemos el compromiso y la decisión de un cambio que va a ser profundo. Va a ser con esfuerzo, pero va a ser profundo", puntualizó en declaraciones radiales.

Por último, Bullrich se refirió al acto que encabezó este jueves la vicepresidenta Cristina Kirchner en Plaza de Mayo: "Fue una escena repetida de un pasado que no queremos volver a pasar. Se arma una fantasía de lo que no pudieron sostener".

