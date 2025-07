La yerba mate argentina: la mejor del mundo desde la Mesopotamia

La yerba mate argentina, especialmente la producida en la región de la Mesopotamia, se consolida como la mejor del mundo, destacándose por su calidad, sabor y procesos de producción cada vez más sostenibles.

Gustavo Redondo, del establecimiento Santa Ana (anteriormente CBC) en San Francisco, Córdoba, en diálogo con Cadena 3, confirmó la supremacía de la yerba argentina sobre sus competidoras de Brasil y Paraguay.

“La yerba argentina es lejos la mejor. La competencia brasilera o paraguaya tiene otro sabor, no estamos acostumbrados. Nuestro proceso es superior, y el mundo lo reconoce por la demanda que tiene”, afirmó Redondo.

Un factor clave en esta preferencia es el abandono del glifosato en la producción. Misiones, principal provincia productora junto a Corrientes, se convirtió en la segunda provincia argentina en prohibir este herbicida, pilar del modelo de agronegocio, por ley.

Esto posiciona a la yerba argentina como una opción más saludable y sostenible, en contraste con la yerba conocida como “uruguaya”, que en realidad es producida en Brasil, ya que Uruguay no cuenta con cultivos de yerba mate.

Esta yerba brasilera, como las marcas Canarias o Sara, ha ganado popularidad, pero no iguala la calidad ni el prestigio de la argentina. La yerba mate no solo es un símbolo cultural, sino que está conquistando mercados globales, impulsada por figuras internacionales que la adoptan.

“Se ha puesto de moda, y eso nos ayudó a ingresar a un mercado que va más allá de la nostalgia”, explicó Redondo.

Deportistas como Harry Kane, el delantero inglés, o Antoine Griezmann, el futbolista francés, y hasta el vocalista de Metallica, James Hetfield, han sido vistos mateando, actuando como verdaderos influencers para la bebida.

Este fenómeno ha disparado la curiosidad global por el mate, el termo y la bombilla, elementos que identifican inmediatamente a la cultura argentina. En comparación con otros íconos argentinos como el asado, el alfajor o el dulce de leche, el mate se destaca como un emblema cultural que trasciende fronteras.

“Cuando alguien ve a una persona con un mate, un termo y una bombilla, dice: ‘Este es argentino’”, señaló Redondo.

La exportación de yerba mate alcanzó los 35,5 millones de kilos en 2021, generando 79 millones de dólares, con destinos tan diversos como Siria, Chile, España, Alemania, República Checa y Austria, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Sin embargo, un desafío persiste: la dificultad para exportar termos y mates tradicionales, que suelen ser fabricados por terceros.

Con un consumo per cápita de 6,11 kg en Argentina en 2023 y una creciente presencia en mercados no tradicionales, la yerba mate argentina no solo domina por su sabor y calidad, sino que se afianza como un embajador global de la identidad nacional, mateada tras mateada.

Informe de Mauricio Conti