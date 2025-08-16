En vivo

Notas

La cuchillería argentina: arte y tradición que destaca en el mundo

La cuchillería argentina, destacada en el ámbito artesanal, atrae a coleccionistas y jovistas. Artesanos como Alfredo Rocha evidencian la riqueza cultural del cuchillo en el país.

16/08/2025 | 06:05Redacción Cadena 3

FOTO: Alfredo Rocha, artesano de cuchillos

  1.

    Audio. La cuchillería argentina: arte y tradición que destaca en el mundo

    Buen día, Argentina

    Episodios

En pleno corazón de Buenos Aires, la tradicional exposición de Caza y Pesca que se realiza en La Rural de Palermo abrió un espacio inesperado: el universo de la cuchillería artesanal. Entre stands de todo el país, los cuchillos se convirtieron en protagonistas de la muestra, revelando un oficio que combina tradición, diseño y cultura.

Desde cuchillos de cocina hasta facones de colección, las piezas expuestas muestran la amplitud de un objeto cotidiano que muchas veces pasa desapercibido. En diálogo con Cadena 3, el artesano cordobés Alfredo Rocha destacó el valor de este oficio en Argentina: “Tenemos muy buenos artesanos reconocidos a nivel mundial en lo que es cuchillería, platería y accesorios. En Capital Federal se valora mucho, sobre todo entre coleccionistas y aficionados que trabajan en sus casas encabando hojas”, explicó.

Alfredo Rocha, artesano cordobés especializado en acero damasco

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Rocha, especialista en acero damasco, subrayó que el cuchillo artesanal tiene un fuerte arraigo cultural en el país: “Es algo personal, tradicional nuestro. La gente lo busca para usarlo toda la vida o para regalar, porque habla de nuestra identidad”. El artesano también adelantó que el 19 y 20 de septiembre Córdoba será sede de una feria de cuchilleros que reunirá a destacados creadores de la provincia y del resto del país.

Así, entre asadores, pescadores, cocineros y aficionados, el cuchillo argentino reafirma su lugar como objeto de uso y de cultura.

Informe de Mauricio Conti

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo en Buenos Aires? Se realizó la exposición de Caza y Pesca en La Rural de Palermo, que incluyó un espacio dedicado a la cuchillería artesanal.

¿Quién es el artesano mencionado en el artículo? El artesano mencionado es Alfredo Rocha, un especialista en cuchillería de Córdoba.

¿Cuándo se llevará a cabo la feria de cuchilleros? La feria de cuchilleros se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre.

¿Dónde se realizará la feria de cuchilleros? La feria se realizará en Córdoba, Argentina.

¿Por qué es importante la cuchillería artesanal según Rocha? Según Rocha, la cuchillería artesanal tiene un fuerte arraigo cultural y es valorada por su conexión con la identidad argentina.

