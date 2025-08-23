Inversiones inmobiliarias: por qué Argentina es vista como una gran oportunidad

En tiempos de incertidumbre económica, la inversión en propiedades sigue siendo una de las alternativas más consultadas por quienes buscan resguardar y hacer crecer su dinero. Así lo reflejaron los recientes encuentros del mercado inmobiliario internacional realizados en Buenos Aires, con sedes en Puerto Madero y Palermo, que reunieron a operadores y especialistas de distintos países.

Uno de ellos fue Federico Blanco, argentino radicado en Madrid, que asesora a inversores en Argentina, España y Brasil. Según explicó a Cadena 3, la Argentina aún representa una oportunidad atractiva: “Muchos me preguntan si es momento de vender en Argentina y comprar en España. Yo no vendería hoy en Argentina, porque ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario tienen recorrido al alza en el valor de los inmuebles, sostenido por las hipotecas, la estabilidad macroeconómica y el valor del dólar”.

El especialista destacó que el precio por metro cuadrado en el país está “muy bajo” en comparación con otros mercados, lo que abre una ventana de oportunidad: “Quien compre hoy en Capital Federal, en las mejores zonas, va a obtener rentabilidades que en pocos lugares del mundo se ven”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La visión sorprendió incluso dentro de los foros internacionales, donde habitualmente se mencionan destinos como Estados Unidos o Uruguay como polos de atracción de inversiones. Sin embargo, Blanco remarcó que la plaza argentina, especialmente en sus principales ciudades, puede convertirse en un refugio rentable para quienes apuesten al ladrillo en el corto y mediano plazo.

En definitiva, mientras los bonos, las acciones o los plazos fijos generan dudas, el sector inmobiliario se mantiene como una alternativa firme. Y, según los especialistas, la Argentina podría volver a estar en el radar de los inversores internacionales.

Informe de Mauricio Conti