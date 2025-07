El regreso de Manny Pacquiao, el rey filipino que volvió por sed de gloria

Por Martín Bonansea

Manny "Pac Man" Pacquiao volvió un día, con 46 años. Llevaba 4 sin boxear, plenamente dedicado a la política en Filipinas. Fue por el título del mundo, ante el actual campeón de los welter de la CMB, Mario “El Azteca” Barrios, un peleador 16 años menor y que está en su mejor momento.

La contienda tuvo lugar en un repleto MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y el público ovacionó a Pacquiao desde el principio al final. Si esa noche tuvo un ganador moral, sin dudas fue el rey filipino.

La pelea fue empate por el fallo de dos jueces que vieron 114-114, pero Manny ganó. No pudo obtener el cinturón, pero le ganó a todos los que pensaban que no pasaba el cuarto asalto. Le ganó al tiempo, a su cuerpo y a la creencia de muchos que no lo conocen, que pensaban que era por dinero.

En el mismo escenario, casi 24 años atrás, Manny Pacquiao tenía 25 años y un récord aceptable. Era un duro peleador como todos los de la escuela filipina. Un día cualquiera del año 2001 le avisaron, al pasar, que podía llegar a tener una oportunidad por el título del mundo de los supergallos.

No le prestó demasiada atención: era el tercer reemplazo y tenía que suceder lo impensado para subir a ese ring el 23 de junio de 2001. Pero lo improbable, lo insospechado, sucedió.

Tan solo dos semanas previas a la pelea lo llamaron. Tenía que subir al cuadrilátero y enfrentar al invencible campeón del mundo de la FIB, Lehlohonolo Ledwaba. Todos pensaron que era un “paquete” para no suspender la pelea del campeón, y, en parte, lo era. Pero el joven Manny tenía un secreto guardado y el mundo lo descubrió ese día.

Ledwaba era imbatible y salió al combate con una sonrisa: era un show para mostrarse ante el mundo. Pero se cruzó con un ignoto filipino que le aplicaba golpes, cortos. No veía sus manos: era mucho más rápido que cualquiera de sus anteriores rivales. Cada impacto era una piedra en su cara, hasta que un golpe certero rompió su nariz.

El campeón sudafricano cayó sentado en el piso. Se levantó, sin querer hacerlo, más por orgullo que por fuerza. Un desconocido, un suplente, lo estaba humillando. Se paró de nuevo y volvió a recibir un torbellino de golpes. Volvió a caer. Ya no se podía levantar. No podía respirar. La sangre de su nariz rota ya no paraba. El árbitro dijo basta, y el planeta vio, a través de la pantalla de HBO, cómo un nuevo campeón aparecía para quedarse en la historia del boxeo.

El rey filipino

Emmanuel Pacquiao Dapidran nació en Kibawe, Bukidnon, en Filipinas, el 17 de diciembre de 1978, pero es más conocido como Manny «Pac-Man» Pacquiao. Es el único boxeador en ser campeón de hasta 8 categorías de peso distintas y el actual presidente nacional del partido político PDP–Laban.

Manny Pacquiao comenzó a boxear cuando tenía 16 años en la categoría minimosca. Proviene de una infancia marginal. De niño su casa era un techo de paja, sus pies siempre estaban descalzos y un pedazo de pan duro era un lujo que, a veces, no tenían. Ese mismo niño que creció sin nada se convirtió en un ídolo nacional, fue senador y candidato a presidente. Cada aparición pública en Filipinas convoca a miles de personas que buscan su saludo. "Pac Man" trascendió del ring para ser un héroe nacional.

El título supergallo lo defendió cuatro veces y hubo peleas que fueron guerras que marcaron su carrera, como frente a Marco Antonio Barrera, a quien derrotó por ko técnico en el undécimo asalto, además de batallas memorables con Juan Manuel Márquez, Erik Morales y Miguel Cotto.

A medida que avanzaba en su camino, además de reconocimiento ganaba cada vez más dinero. De la misma manera, ayudaba a su gente. Manny llegó a regalar 1000 viviendas pagando de su propio bolsillo a habitantes de su pueblo natal, Kibawe. No solo se interesó en la política, sino que, además, Pac –Man se convirtió en actor y cantante. El pueblo lo adora y él lo sabe.

Su popularidad creció en el mundo cuando venció al famoso e invencible Oscar De La Hoya en 2008. La contienda con el mexicano fue una de las peleas más vistas en la televisión mundial.

En 2015, la misma televisión y los millones en danza lo convencieron para enfrentar en Las Vegas a Floyd Mayweather. Pac Man estaba lesionado en el hombro, no podía lanzar su seguidilla de golpes, era otro boxeador y perdió por fallo unánime en lo que se denominó “La Pelea del Siglo”, por toda la expectativa que generó.

Manny Pacquiao se retiró en 2021, luego de perder ante Yordenis Ugás, y se dedicó a la política, su otra pasión fuera del ring. Pero la sed de gloria de Pac –Man sigue, como cuando entrenaba con 16 años en Manila. Y este 19 de julio de 2025, con 46 años, a 30 de su debut profesional y en el mismo año que ingresó al Salón de La Fama del Boxeo, volvió frente al duro estadounidense de ascendencia mexicana Mario Barrios. Lo hizo por el título. Y demostró que la leyenda sigue vigente.