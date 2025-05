Carla Merino, "la Muñeca" de Río Cuarto que quiere conquistar el mundo entero

Por Martín Bonansea

Carla “La Muñeca” Merino tiene 25 años, es la actual campeona argentina y sudamericana y ostenta el título Silver de la categoría supermosca de la OMB. Finalmente, le llegó la oportunidad que buscó toda su vida y este sábado 17 de mayo, en Los Ángeles, Estados Unidos, disputará el título mundial frente a la campeona invicta de la categoría: la japonesa Mizuki “Mimi” Hiruta.

Merino es una boxeadora nacida en Capital Federal, pero se mudó a Río Cuarto junto a su padre cuando tenía apenas 8 años. Su papá, quien también fue boxeador, en su anhelo de ayudarla y orientarla en el deporte, la mandó al club de Río Cuarto que le quedaba a cinco cuadras de su casa y allí, al igual que su papá, Carla se enamoró del boxeo.

Carla Merino dialogó en exclusiva con Cadena 3 Argentina y contó parte de sus comienzos, su vida y las expectativas que tiene para la que considera la gran oportunidad de su vida.

“Comencé a boxear a los 13 años y, a los 14, ya debuté como amateur, y siempre con el mismo entrenador, quien me acompaña hasta hoy, Alejandro Aguirre. Todo comenzó como un hobby, pero me apasioné. Entrenaba con varones y buscar que no me golpearan fue lo que me ayudó a mejorar”, contó Carla.

Carla Merino con su entrenador Alejandro Aguirre.

"La Muñeca" fue adoptada por el público riocuartense que la sigue en cada presentación. Consultada si es oriunda de la ciudad del sur cordobés, la campeona contó que llegó desde Capital Federal a Río Cuarto a los 8 años; vino sola con su papá, mientras que su mamá se quedó en Buenos Aires.

“Pasé muchas cosas de chiquita y sufrí mucho. Eso hizo que forjara mi carácter y me convirtiera en quien soy hoy y esté tan cerca de lograr un título del mundo”, confesó.

Fue Mizuki Hiruta, su rival, quien destacó que Merino, además de la velocidad, tiene muy buena pegada y un gancho temible, a lo que la campeona argentina agregó: “Trabajamos para eso. Son detalles que trabajo mucho con mi entrenador; él está atento a cada detalle. Quiero agradecer a Juliana Basualdo, con quien hago sparring, que tiene un estilo muy similar a la japonesa: es zurda como ella y eso me ayuda para prepararme para esta gran oportunidad”, resaltó la boxeadora.

Merino destacó que su familia siempre la apoyó:“Mi papá me acompañó siempre y sé que siempre está. Mi pareja también es boxeador y me entiende y me ayuda en cada momento, y eso hace que pueda estar bien y solo pensar en entrenar y obtener el título".

Consultada si el hecho de pelear a estadio lleno cada vez que lo hace en Río Cuarto la motiva, afirmó que se siente acompañada y empujada por su gente y que quiere traerles la alegría del título. “Para mí el apoyo que me dan es un mimo al alma; soy una persona tímida que trabaja en silencio y muestra los resultados en el ring”.

"Soy de Río Cuarto, con mi pareja estamos construyendo nuestra casa en esta ciudad y es donde quiero formar mi hogar y una familia para toda la vida”, concluyó la campeona Silver, quien ganó el título de la CMB en 2023 y lo defendió en 2024 frente a la dura venezolana Leiryn Flores.

Carla “La Muñeca” Merino tiene un récord de (16-2-0, 4 KO), mientras que Mizuki “Mimi” Hiruta tiene un récord impoluto de (7-0-0, 2 KO). El evento tendrá lugar en el Commerce Casino & Hotel de Los Ángeles, Estados Unidos. La contienda se desarrollará a partir de las 20 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de la aplicación “UFC Figth Pass”.

“La Muñeca” quiere demostrar que está preparada y darle a su ciudad el título del mundo a cambio de tanto cariño recibido. Carla Merino busca dejar a Córdoba en lo más alto del planeta. Y está en el camino correcto para lograrlo.

Entrevista de Martín Bonansea.