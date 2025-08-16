Ventas por el Día del Niño en Salta alcanzan un ticket promedio de 75 mil pesos
Las ventas en Salta para el Día del Niño se mantienen con un ticket promedio de 75 mil pesos. Los pagos con QR y tarjetas son los más utilizados.
16/08/2025 | 09:46Redacción Cadena 3
FOTO: Día del Niño: expectativas de ventas en alza
El consejero de la Cámara de Comercio de Industria de Salta, Rubén Barrios, en diálogo con Cadena 3 aseguró que el ticket promedio por el Día del Niño es de 75 mil pesos. Los métodos de pago más utilizados son QR y tarjetas de crédito.
Barrios comentó que desde diciembre las ventas repuntaron, aunque de forma leve. Para este Día del Niño, “consideramos que se va a mantener” el nivel de ventas. Al respecto, destacó que “al principio hay afluencia de gente, todo”.
El consejero indicó que hoy es el día pico para las compras. “Estamos de acuerdo a las expectativas”, afirmó y añadió que “sigamos bien, no es para tirar manteca al techo, pero tampoco estamos tan mal como para preocuparnos”.
Informe de Elisa Zamora
