Turismo: San Luis enfrenta una temporada crítica en Hotelería y Gastronomía

La presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Luis, Gabriela García, destacó que la primera semana de la temporada invernal se presentó con un rendimiento muy bajo.

"Prácticamente no estamos teniendo temporada de invierno, no arranca, no hay plata en la calle. Entonces la situación es muy triste", expresó en Cadena 3.

La situación afecta a toda la hotelería y gastronomía de la región, que atraviesa un momento crítico. "No hay perspectivas de que haya muchas reservas para adelante", agregó García.

A pesar de la difícil situación, la presidenta de la asociación expresó un leve optimismo, señalando que "creemos que se va a mover un poco más seguramente" en las próximas semanas.

La falta de movimiento económico impacta directamente en los servicios turísticos, lo que genera preocupación entre los empresarios del sector.

Informe de Alejandro Heredia.