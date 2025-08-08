En vivo

Sociedad

Prisión preventiva para un hombre acusado de pedofilia y explotación sexual

El sospechoso, de 44 años, fue detenido el pasado 7 de julio en Guaymallén. La investigación sigue en curso.

08/08/2025 | 09:25Redacción Cadena 3

FOTO: Prisión preventiva para un hombre acusado de pedofilia (Foto: archivo).

  1.

    Audio. Prisión preventiva para un hombre acusado de pedofilia y explotación sexual

    Siempre Juntos

    Episodios

Le dictaron la prisión preventiva a un hombre de 44 años acusado de pedofilia en Guaymallén, Mendoza. Se analiza si se fotografió abusando de su propio hijo y compartió el material en internet.

El sospechoso tenía más de 200 archivos digitales relacionados con material de delitos sexuales. Además, se investiga la posible complicidad de su esposa en estas acciones.

El hombre, administrador de un consorcio de edificios, fue apresado el 7 de julio, tras una larga investigación. La jueza Cristina Pietrasanta determinó que el acusado permanecerá en el penal y rechazó su pedido de prisión domiciliaria.

Informe de Facundo Dimaria.

Lectura rápida

¿Quién fue acusado de pedofilia? Un hombre de 44 años en Guaymallén, Mendoza.

¿Qué se investiga sobre el acusado? Se analiza si fotografió abusando de su propio hijo y compartió el material en internet.

¿Cuántos archivos digitales tenía el sospechoso? Más de 200 archivos digitales relacionados con delitos sexuales.

¿Cuándo fue apresado el hombre? El 7 de julio, tras una larga investigación.

¿Qué decisión tomó la jueza? La jueza Cristina Pietrasanta determinó que el acusado permanecerá en el penal y rechazó su pedido de prisión domiciliaria.

