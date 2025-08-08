Prisión preventiva para un hombre acusado de pedofilia y explotación sexual

Le dictaron la prisión preventiva a un hombre de 44 años acusado de pedofilia en Guaymallén, Mendoza. Se analiza si se fotografió abusando de su propio hijo y compartió el material en internet.

El sospechoso tenía más de 200 archivos digitales relacionados con material de delitos sexuales. Además, se investiga la posible complicidad de su esposa en estas acciones.

El hombre, administrador de un consorcio de edificios, fue apresado el 7 de julio, tras una larga investigación. La jueza Cristina Pietrasanta determinó que el acusado permanecerá en el penal y rechazó su pedido de prisión domiciliaria.

Informe de Facundo Dimaria.