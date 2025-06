Misa en Río Ceballos por justicia para Brenda Agüero, la enfermera imputada

En la tarde noche de hoy, se llevó a cabo en Río Ceballos una misa convocada por la familia de Brenda Agüero, enfermera imputada por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba en 2022.

La familia expresó en un comunicado que la misa tiene como objetivo pedir justicia por Brenda, por los bebés y por la verdad. Hoy, 2 de junio, Brenda cumple 30 años.

Cristina Nóvile, madre de Brenda Agüero, confía en la inocencia de su hija. “Tenemos mucha fe que todo esto va a salir bien y que los abogados han hablado, han explicado todo lo que ha pasado y Brenda no tiene nada que ver”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la postura de la fiscalía, Nóvile comentó: “El decir o gritarle asesina para mí fue muy doloroso, muy doloroso para mí y para mis hijas porque esto no lo esperábamos”.

“Creemos que no, porque Brenda no tiene nada que ver. El hecho de ella haber estado en el hospital no quiere decir que sea un asesino”, agregó la madre.

La familia sostiene que este caso tiene tintes políticos. “Yo creo en Dios y confío en los abogados. Brenda no tiene nada que ver, siempre lo sostuvo”, concluyó Nóvile.

El próximo 18 de junio se conocerá el veredicto sobre el caso de Brenda Agüero, quien enfrenta serias acusaciones por la muerte de cinco recién nacidos y el presunto intento de asesinato de otros ocho.