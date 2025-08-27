En vivo

Mundo

Marco Rubio visitará México para firmar acuerdo bilateral de seguridad

El secretario de Estado de Estados Unidos llegará a México la semana próxima.

27/08/2025 | 13:04Redacción Cadena 3

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México la semana próxima para firmar un acuerdo bilateral de seguridad. 

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que Rubio estará en el país a partir de la próxima semana.

La visita tiene como objetivo firmar un acuerdo que abordará las tensiones entre México y Estados Unidos en los últimos meses. Estas tensiones han girado en torno a la soberanía y al control que Estados Unidos busca ejercer sobre el territorio mexicano en cuestiones de narcotráfico.

Además, se incluye el reclamo mexicano sobre el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. Esta reunión y el consiguiente acuerdo bilateral forman parte de las negociaciones que se están llevando a cabo para revivir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual son socios México, Estados Unidos y Canadá.

La firma del acuerdo se espera que contribuya a mejorar la colaboración en materia de seguridad y gestionar de manera más efectiva las preocupaciones mutuas relacionadas con el narcotráfico y la violencia.

Informe de Bárbara Anderson.

